El llanto desconsolado de Eugenia por un detalle inesperado en Gran Hermano 2024

En las últimas horas, los participantes se reunieron en el SUM, donde les pasaron fotos de su niñez. La santiagueña no pudo evitar quebrar en llanto al verse de pequeña.

Selva Pérez quiso darle contención, pero Eugenia le puso un freno para no seguir llorando.

"No vengan, no venga, no vengan! No quiero abrazo, no quiero nada! Perdón, pero no quiero nada", fue el pedido de la santiagueña a sus compañeros.

Embed

Rating del lunes: cuánto midió la gala de Gran Hermano con la eliminación de Sandra

El lunes 2 de junio, la gala de Gran Hermano 2024, en la que Sandra fue eliminada de la casa más famosa del país, fue lo más visto del día.

El reality conducido por Santiago del Moro en la pantalla de Telefe obtuvo 15.5 puntos de promedio. Fue lo más visto del día y subió con respecto al domingo.

En El Trece, lo mejor pasó por Ahora Caigo con 5.5 puntos de promedio. En América TV, LAM se mantiene como lo mejor del canal con 4.3 puntos y le gana a Bendita que en El Nueve registró 3.4 puntos.

dario barassi.png

Los 5 programas más vistos del lunes

-Gran Hermano, la gala 1: 15.5

-Gran Hermano, Espiando la casa: 14.1

-Gran Hermano, la gala 2: 11.1

-Telefe Noticias: 8.9

-Pasión Prohibida: 7.9

¿Qué canal ganó el día?

Telefe quedó al frente con 8.7. El Trece con 4.1. América TV 2.7. El Nueve 2.4. TVP 0.2. Net TV 0.2 y Bravo TV 0.1.