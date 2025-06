Alex Caniggia enterneció a todos al mostrar por primera vez cómo habla su hija Venezia

alex caniggia venezia.jpg

"No", le respondió la niña. "No, pero tenés que ir al jardín. Cómo no querés ir al jardín. Vas a ver a tus amiguitos, a tus maestras, o sea, te vas a divertir", le contestó Alex.

"¿O querés venir de rumba con papá?", le preguntó a Venezia. "Papá", repitió la niña. "Se quiere venir de rumba con papá con la city", siguió el hermano de Charlotte Caniggia.

Embed

Alex Caniggia le respondió a Melody Luz tras su feroz mensaje: "Me entero de.."

Luego de que Melody Luz hiciera un furioso descargo en las redes contra su ex y padre de su hija Venezia, Alex Caniggia, el influencer salió a responderle y aclaró cuál es su situación sentimental.

En sus historias de Instagram, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia compartió un video y sostuvo: “Buenas, buenas, gente. Recién me entero de que tengo nueva novia. Ya me inventan nueva novia"

"Gente, no tengo novia. No estoy en pareja, o sea, no voy a estar en pareja por varios meses hasta que alguna princesa cautive mi corazón. Y ahí, me enamore totalmente", remarcó.

Por último, reiteró: "Así que gente no estoy en pareja. Quiero aclarar directamente. Saludos y que tengan un hermoso día”.

Cabe mencionar que recientemente el hermano de Charlotte Caniggia se mostró junto a Ivana Magalí Capialbi y despertó rumores de romance.