El famoso que fue cancelado por su vínculo con la China Suárez: "Marido ajeno"

Damián Pier Basile

El ataque que recibió Damián Pier Basile por culpa de La China Suárez

Desde ese momento sus redes empezaron a llenarse de mensajes violentos. En uno de sus últimos reels, acumuló más de 500 comentarios cargados de insultos y burlas. Uno de los más comentados decía: "Che, Damián, ¿sabes hacer la torta Tatiana? Esa que cuando la probás, empezás a trincarte maridos ajenos".

A ese mensaje se sumaron otros: "Tortas sabor a marido ajeno"; "¿Para encargar una torta tengo robar un macho ajeno o cómo es?"; "Qué lástima empañar tu laburo por una torta para la Tati"; "Hacés torta para amantes"; "Esto en mi barrio se llama traición"; "¿Torta sin olor hay?"; "Unas ganas de ser cancelado".

Pero hubo un efecto colateral: el reel que Damián publicó era para una marca que lo contrató, y ante esta ola de críticas que recibió tuvo que entrar a borrar los comentarios agresivos. En este caso, las reacciones que tuvo por haberle hecho una torta para la hija de la China, lo puso en serios aprietos.