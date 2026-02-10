A24.com

El famoso que fue cancelado por su vínculo con la China Suárez: "Marido ajeno"

Un famoso quedó envuelto en una polémica por culpa de la China Suárez y recibió la peor de las reacciones en las redes. Los detalles.

10 feb 2026, 10:34
El famoso que fue cancelado por su vínculo con la China Suárez: "Marido ajeno"

Damián Pier Basile, ganador de Bake Off Argentina en 2020, quedó envuelto en una sorpresiva polémica luego de preparar la torta del cumpleaños de Magnolia, la hija de la China Suárez.

Lo que debía ser una celebración infantil terminó generando una ola de críticas virtuales que apuntaron directamente contra el pastelero, sin relación alguna con su desempeño profesional.

la china suarez torta magnolia

El episodio ocurrió luego de que la novia de Mauro Icardi compartiera en sus redes sociales imágenes del cumpleaños que organizó en su casa, ambientado con la temática de Stranger Things.

Allí agradeció públicamente a Damián Pier Basile por la torta, un gesto habitual en celebridades, pero que esta vez desató un conflicto que escaló rápidamente en redes sociales.

Damián Pier Basile

El ataque que recibió Damián Pier Basile por culpa de La China Suárez

Desde ese momento sus redes empezaron a llenarse de mensajes violentos. En uno de sus últimos reels, acumuló más de 500 comentarios cargados de insultos y burlas. Uno de los más comentados decía: "Che, Damián, ¿sabes hacer la torta Tatiana? Esa que cuando la probás, empezás a trincarte maridos ajenos".

A ese mensaje se sumaron otros: "Tortas sabor a marido ajeno"; "¿Para encargar una torta tengo robar un macho ajeno o cómo es?"; "Qué lástima empañar tu laburo por una torta para la Tati"; "Hacés torta para amantes"; "Esto en mi barrio se llama traición"; "¿Torta sin olor hay?"; "Unas ganas de ser cancelado".

Pero hubo un efecto colateral: el reel que Damián publicó era para una marca que lo contrató, y ante esta ola de críticas que recibió tuvo que entrar a borrar los comentarios agresivos. En este caso, las reacciones que tuvo por haberle hecho una torta para la hija de la China, lo puso en serios aprietos.

