Liquidaron al chef que preparó la torta del cumple de Magnolia, la hija de la China Suárez: "Sabor a marido..."

Sin embargo, ocurrió un hecho insólito desde la virtualidad. Muchos usuarios salieron a cuestionar directamente Pier Basile por colaborar con la torta en el cumpleaños de la hija de Suárez.

"Tortas sabor a marido ajeno, ¿haces?", "¿Para encargar una torta tengo robar un macho ajeno o cómo es?", "Hacés torta para amantes", fueron algunos de los duros comentarios que recibió llamativamente la publicación que hizo el pastelero y donde se apuntaba directamente contra la novia de Mauro Icardi y no al diseño en sí de de la torta.

El ganador de Bake Off Argentina se mostró sorprendido por estos comentarios de varios usuarios en redes y en diálogo con el medio Pronto explicó al respecto: "Nunca imaginé todo esto. Le hice la torta a Magnolia, la hija de la China, y se me armó un quilombo tremendo. Me empezaron a bardear por todos lados y se me llenaron las redes de comentarios de gente que directamente me está diciendo que cierre el negocio"

"Ahora tengo que entrar a borrar los comentarios uno por uno porque los hicieron en un video que es para una marca que me contrató", finalizó indignado.

La intimidad del festejo de cumpleaños que preparó Benjamín Vicuña para su hija Magnolia

Benjamín Vicuña celebró por su parte el cumpleaños de su hija Magnolia con una curiosa similitud al que le preparó un día antes la China Suárez en la denominada casa de los sueños en un día a puro sol y pileta.

Desde su cuenta en Instagram, el chileno no quiso ser menos que la madre de su hija y ambientó toda su casa con diseños en alusión a la famosa serie quese desarrolla principalmente en Hawkins, Indiana.

“Mi casa se transformó en Hawkins”, describió el actor y conductor de The Balls mostrando cómo se había ambientado el lugar para agasajar a su hija. En otra postal reflejó a su hija contenta por el festejo familiar y agregó el emoji de un corazón en color rojo.

Benjamín Vicuña organizó una pijamada para que su hija celebre el cumpleaños con él el día domingo, después de lo que fue el sábado el festejo de día con la madre, para lo que encargó una gran torta también con motivos de Stranger Things, serie que la niña es fanática.

