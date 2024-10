El preocupante momento de Yanina Latorre tras ser perseguida y amenazada: "Me dio miedo"

"Hace dos semanas me siguió un auto y medio que me escapé y después me vino a buscar mi marido a la Panamericana y se me chupó al auto y fuimos juntos", comenzó contando Latorre. Al tiempo que sobre el reciente episodio, más grave sin duda, admitió que no se dio cuenta hasta último momento.

En este caso, un auto blanco la persiguió hasta su casa en Pilar, intentando ingresar por la fuerza al barrio privado donde vive. "El guardia abre y cierra el portón y el auto empezó como a querer entrar y golpeaba la reja. Se va, da todo como una vuelta, vuelve y empezó de nuevo como a querer amedrantar", describió aún asustada Yanina.

Así fue que debieron que salir los guardias y llamar a la policía, pero el agresor se escapó cuando cuando llegaron los móviles policiales. "Tenemos las cámaras de seguridad, tuvimos que bajar todo y ahora lo mandé y está en la fiscalía de San Isidro e hice la denuncia", reveló entonces la angelita, quien admitió que "hay como una pequeña hipótesis" sobre estos episodios.

"Justo esos días yo había dado una data medio incómoda y se está siguiendo un poco lo que pasó, que no puedo decir nada porque está todo en investigación, y seguramente es por algo que dije", reveló Yanina al tiempo que concluyó dejando en claro que se la banca. "Doy data y a veces hay gente que le molesta lo que yo digo", deslizó contundente.

La fuerte confesión de Yanina Latorre sobre su relación con Diego

En un mano a mano con Viviana Canosa, Yanina Latorre dejó sin palabras a su colega al hacer una fuerte confesión sobre su relación con Diego Latorre.

La angelita reveló que tienen un vínculo de mucha confianza con el ex jugador. "Yo a él le cuento todo. Hasta la pregunto: '¿tengo el cul... con celulitis?'", comentó en la charla que tuvieron para Infobae.

"¿Y eso no baja la libido?", indagó Canosa. "No, porque nosotros, después de 30 años no es solamente sexo. Yo le corto los pelos del ort... Eso es amor", retrucó Yanina, frontal, fiel a su estilo.

No conforme con semejante confesión, la angelita describió la técnica que usa para depilar a Diego. "Hay que pararte abajo de un culo con una tijera. ¿Puedo pararme? Borde de la bañadera, él hace esto. Se pone así. Y yo me agacho, así con la tijera, y voy y él va diciendo: ‘Cuidado, cuidado’, porque tiene miedo de la tijera en el ort...", detalló.

Yanina definió su vínculo con Diego como algo especial, que está más allá de todo. "Lo amo con toda mi alma. Es mi otra mitad", advirtió.