Afirman que Duki tuvo un ataque tras ver que se filtraron los chats de Emilia Mernes

Emilia Mernes y Duki 1

Luego, profundizó sobre la situación que habría atravesado la pareja: “Me ha llegado información privilegiada en las últimas horas y sobre todo hoy temprano que me da cuenta de una situación que se vivió entre la pareja en estas últimas horas. No hablo de separación, lo digo antes por las dudas pero sí un cortocircuito”, explicó.

En ese marco, el comunicador remarcó que la reacción del referente del trap habría sido inmediata y muy emocional. “A mí me dicen que a Duki se le vino el mundo abajo cuando se enteró de esta información que dio Ángel de Brito que Emilia le habría escrito a un jugador de la selección casado”, aseguró, sumando tensión al relato.

Siempre según esta versión, el artista no habría dejado pasar el tema y habría decidido hablarlo cara a cara con su novia. “A mí lo que me contaron es que Duki estaba muy afectado y le habría pedido explicaciones a Emilia Mernes pero ella se lo negó y le dijo que jamás lo engañaría”, concluyó, dejando en claro que, pese al momento incómodo, no se habló de ruptura sino de un fuerte cruce dentro de la pareja.

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Cuál es el controvertido chat que apareció entre Emilia Mernes y un impensado futbolista

En plena tensión mediática por su enfrentamiento con Tini Stoessel, un nuevo episodio volvió a sacudir a Emilia Mernes en las redes y la ubicó otra vez en el ojo de la tormenta. Se trata de un supuesto chat de tono subido que comenzó a circular con fuerza y que la vincula con un futbolista que, según trascendió, no sería ni Rodrigo De Paul ni Leandro Paredes tal como se especuló en un primer momento.

De acuerdo a las capturas difundidas, el intercambio arranca cuando el deportista le hace un pedido directo tras enterarse de que la artista acababa de salir de la ducha. "Pasame algunas fotos, linda, de ahora en el baño", habría sido el mensaje inicial. Sin embargo, lejos de acceder, la cantante se mostró incómoda con la propuesta y marcó un límite inmediato. Ante la insistencia, él redobló la apuesta con una frase sugerente: "No sabés lo que te perdés conmigo". La reacción de Emilia Mernes no tardó en llegar y fue contundente: "No me pierdo nada, querido, no te confundas".

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Lejos de finalizar allí, la conversación continuó con nuevos intentos por parte del futbolista, quien optó por un tono más elogioso. "Sos hermosa", escribió, buscando cambiar el rumbo del diálogo. La artista, sin confrontar directamente, respondió con cortesía pero sin ceder terreno: "Gracias, vos también, pero primero da conocernos".

Pese a esa postura clara, el jugador volvió a insistir con el mismo pedido. "Dale, mandame algunas fotos para mí, gorda", lanzó nuevamente. Frente a esto, la intérprete fue tajante y reafirmó su negativa: "No, te dije que no seas cargoso". Aun así, el intento final no tardó en aparecer: "En este momento de relajación no me vendría mal algunas fotos tuyas, jaja".

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En medio de la viralización, durante varios días crecieron las especulaciones que apuntaban a Leandro Paredes como el protagonista del chat. No obstante, su pareja, Camila Galante, salió rápidamente a desmentir esa versión y, además, respaldó públicamente a la cantante, asegurando que jamás existió una situación de ese estilo ni comportamientos fuera de lugar en el contexto de la celebración de los campeones del mundo.

En tanto, con el correr de las horas se conoció el nombre del verdadero involucrado: Andrés Cubas, exjugador de Boca Juniors que formó parte de las juveniles de la Selección Argentina antes de decidir representar a Paraguay. Según se indicó, este intercambio habría tenido lugar en 2017, en una etapa en la que ninguno de los dos mantenía compromisos sentimentales.