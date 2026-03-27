Tensión por Messi: Antonela Roccuzzo tuvo que hablar con Sofi Martínez tras un episodio inesperado

Sofi Martínez tuvo una destacada labor periodística en el Mundial Qatar 2022 que terminó con la consagración de la Selección Argentina como campeón del mundo.
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La periodista Sofi Martínez se refirió a los rumores que se instalaron de un supuesto enojo de Antonela Roccuzzo con ella por el diálogo en las entrevistas a Messi.
Sofi Martínez tuvo una destacada labor periodística en el Mundial Qatar 2022 que terminó con la consagración de la Selección Argentina como campeón del mundo.
Lo cierto es que por aquel entonces se generó revuelo en las redes por las notas que la periodista le hacía a Lionel Messi como capitán y que sus elogios y miradas habrían despertado los celos y malestar en Antonela Roccuzzo.
Años después de aquella polémica que había quedado en la nada y en la previa al Mundial 2026, Sofi Martínez fue consultada por Puro Show (El Trece) sobre ese tema en particular y el vínculo que tiene en general con las parejas de los futbolistas.
"Me llevo muy bien con muchas de las mujeres de los jugadores", comentó la periodista deportiva. Y consultada por el cronista por la postura de Julieta Poggio de que no saldría con ningún futbolista para seguir manteniendo su autonomía económica, Sofi Martínez marcó sus diferencias a ese concepto.
"Yo tengo a una de mis amigas que es pareja de un futbolista, More Beltrán, y pocas mujeres son tan indepedientes como ella. Es como cualquier profesión, estigmatizar a la mujer del futbolista me parece que no está bueno", se plantó.
Y sobre aquella polémica instalada con Messi del Mundial Qatar 2022, Sofi Martínez contó cómo reaccionó Antonela Roccuzzo cuando charlaron sobre este tema.
"Una locura, nada que ver", dijo sobre lo que se instaló por ese entonces. Y luego apuntó qué le dijo la esposa del deportista: "Sí he hablado alguna vez con ella (Roccuzzo) y nos llevamos súper bien. Ella también está como en esa sintonía de decir 'ni te preocupes'".
Y ante el revuelo que se generó con ese tema en su momento observó para dar por terminada la polémica: "Creo que eso es machismo la verdad. Es un cambio cultural que se va dando con el tiempo y suceden esas cosas. Hay que analizarlo y no hablar si uno no sabe".
Tini Stoessel dejó de seguir en Instagram a Emilia Mernes y disparó un fin de versiones de pelea y quiebre total entre ambas cantantes que se instaló también en los medios.
Y en medio de esta pelea, quienes tomaron posición al respecto fueron dos de las damas más importantes de la Scaloneta: nada menos que Antonela Roccuzzo, mujer de Lionel Messi, y Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández.
En este contexto, tal parece que la pelea no quedó solo entre Tini y Emilia, por que Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes habrían tomado posición a favor de la novia de Rodrigo de Paul, lo cual también dio mucho que hablar.
La esposa de Leo Messi como la pareja de Enzo Fernández siguen en la red social Instagram a Tini, mientras Emilia Mernes no forma parte de sus contactos seguidos, lo que refleja toda una clara señal en medio de estos tiempos de conexión y actividad virtual.
Este gesto desde las redes se tomó como una contundente señal de apoyo a Tini Stoessel en medio de la feroz pelea con Emilia Mernes.