El último adiós a Fernando Confessore: las emotivas imágenes de sus hijas y sus seres queridos

La propia familia fue la encargada de comunicar la triste noticia a TN, el canal donde el especialista construyó gran parte de su carrera y se convirtió en una figura reconocida por el público. La información se dio a conocer al aire a través de Mario Massaccesi, quien recordó la extensa trayectoria que compartió con el meteorólogo en la señal de noticias.

Tras conocerse el fallecimiento, sus compañeros de TN y El Trece, al igual que numerosos colegas de otros medios, expresaron su pesar y le dedicaron mensajes de despedida. Las muestras de cariño destacaron tanto su compromiso con la profesión como su calidad humana y el vínculo cercano que supo construir con quienes trabajaron a su lado.

A lo largo de su carrera, Fernando Confessore se desempeñó como periodista, meteorólogo, divulgador científico e investigador. Durante más de tres décadas formó parte de la televisión argentina y tuvo una presencia habitual en TN y El Trece, donde se consolidó como una de las voces de referencia a la hora de informar sobre el tiempo.

En el plano personal, estaba casado con Paula Gabriela Franco y era padre de tres hijas. Su fallecimiento deja un profundo dolor entre sus familiares, amigos y compañeros, que este sábado se reunieron para acompañar a sus seres queridos y despedir a una figura muy querida dentro del periodismo argentino.

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Cómo fue la última aparición al aire de Fernando Confessore y la frase que causa conmoción tras su muerte

La última aparición televisiva de Fernando Confessore tuvo lugar el jueves 15 de octubre por la tarde y dejó una escena que, tras conocerse la noticia de su muerte, adquirió un significado especial. El meteorólogo compartió un divertido momento con sus compañeros de TN, fiel al buen humor que lo caracterizaba, antes de dar su habitual pronóstico del tiempo.

Todo comenzó cuando el conductor Federico Seeber lo sorprendió con un comentario cómplice en pleno programa. “Nos vino a visitar Fernando Confessore chicos”, expresó con picardía, en medio del clima distendido que solían mantener frente a las cámaras.

Lejos de quedarse atrás, Confessore respondió entre risas con una frase que hoy emociona a quienes compartieron años de trabajo con él. “No me veías pero estaba acá en el estudio, siempre estoy presente, por supuesto”, contestó el meteorólogo.

Después de ese intercambio, continuó con su tarea habitual y brindó detalles sobre las condiciones climáticas, en una jornada marcada por las lluvias y la humedad en Buenos Aires.

Con el fallecimiento del reconocido meteorólogo, aquellas palabras cobraron una dimensión inesperada y se transformaron en un recuerdo especialmente conmovedor.

Así, tras tener que dar tan triste noticia sobre su compañero el viernes a primera hora, Mario Massaccesi le dedicó unas sentidas palabras al despedirlo al cierre de la edición matutina del noticiero. "Casi 30 años en el canal. Transitó todos los horarios, buena persona y buen tipo. Como dijo ayer Confe: sí querido Fernando, vas a estar siempre", expresó conmovido al recordar a su compañero.