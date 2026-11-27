“Dormi tranquila desde el día uno sabiendo que ellos lo saben y pensaban eso de mi, asi como también la gente que me conoce saben como soy, pero fue horrible pasar por una exposición de cosas que se dijeron en todos los programas que encima era mentira”, agregó en SQP (América TV).

"Lo más importante fue quedarse callada y que la Justicia tomara la decisión en base a lo que yo presente", concluyó.

Qué dijo Wanda Nara

Wanda Nara respondió en X después de que la cuenta de LAM compartiera la información que Pepe Ochoa había dado en Bondi sobre el fallo laboral. Un usuario le reprochó a Naiara Vecchio que no hablara del tema por su cercanía con la empresaria. Wanda intervino en el intercambio y calificó la noticia de falsa. “Obvio que no porque es fake”, escribió.

Yanina Latorre retomó esa respuesta en SQP (América TV) y explicó que se trata de un fallo de primera instancia que la defensa de Nara todavía puede apelar.

La conductora también se refirió al monto y a lo que podría pasar si la empresaria recurre la sentencia. “Si Wanda no apela tiene que pagar 17 palos, pero si apela iría a una segunda instancia”, explicó.