Lucía “Luli” Oliver, exasistente personal y secretaria privada de Wanda Nara, habló con Majo Martino después de que se conociera el fallo de primera instancia a su favor en el juicio laboral contra la conductora.
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Tras el fallo millonario a su favor, Lucía “Luli” Oliver habló con Majo Martino sobre el vínculo que tenía con Wanda Nara y la exposición mediática que atravesó durante el juicio laboral.
Lucía “Luli” Oliver, exasistente personal y secretaria privada de Wanda Nara, habló con Majo Martino después de que se conociera el fallo de primera instancia a su favor en el juicio laboral contra la conductora.
La sentencia, fechada el 26 de noviembre de 2026, se difundió al día siguiente en Bondi Live. Según los fragmentos que dio a conocer Pepe Ochoa, la Justicia ordenó que Nara le pague a Oliver $11.200.583 más intereses. Con los honorarios, el monto asciende a $17.629.681 antes de sumar los intereses. En el programa también informaron que la defensa de Nara prevé apelar.
El reclamo se hizo público en noviembre de 2025. En su demanda, Oliver sostuvo que empezó a trabajar para Nara en marzo de 2023 y que se ocupaba de organizar actividades familiares, coordinar al personal doméstico y gestionar turnos médicos. También afirmó que el vínculo no estaba debidamente registrado y que debía emitir facturas para cobrar $1.500.000 mensuales, una suma que, según su presentación, bajó a $1.000.000 en febrero de 2025. La demanda incluyó reclamos por haberes adeudados y despido sin causa.
Tras conocerse el fallo, Oliver recordó el vínculo que tenía con Wanda y su familia. “Contenta y festejando no estoy. Lo que se dio fue demas porque tenia una excelente relación con ella, su familia e hijos. Con todos. Me comporté muy bien como empleada y persona”, le dijo a Martino.
“Dormi tranquila desde el día uno sabiendo que ellos lo saben y pensaban eso de mi, asi como también la gente que me conoce saben como soy, pero fue horrible pasar por una exposición de cosas que se dijeron en todos los programas que encima era mentira”, agregó en SQP (América TV).
"Lo más importante fue quedarse callada y que la Justicia tomara la decisión en base a lo que yo presente", concluyó.
Wanda Nara respondió en X después de que la cuenta de LAM compartiera la información que Pepe Ochoa había dado en Bondi sobre el fallo laboral. Un usuario le reprochó a Naiara Vecchio que no hablara del tema por su cercanía con la empresaria. Wanda intervino en el intercambio y calificó la noticia de falsa. “Obvio que no porque es fake”, escribió.
Yanina Latorre retomó esa respuesta en SQP (América TV) y explicó que se trata de un fallo de primera instancia que la defensa de Nara todavía puede apelar.
La conductora también se refirió al monto y a lo que podría pasar si la empresaria recurre la sentencia. “Si Wanda no apela tiene que pagar 17 palos, pero si apela iría a una segunda instancia”, explicó.