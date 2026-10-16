Se supo de qué murió Fernando Confessore y como vivió la situación su mujer

Según informó Gabriel Iezzi en Radio Mitre, Confessore se encontraba en su casa, ubicada en el barrio porteño de Versailles, cuando sufrió una descompensación repentina. Ante la situación, Paula, su esposa, se comunicó con el servicio de emergencias 911 para solicitar asistencia.

De acuerdo con el relato del periodista en el programa Alguien tiene que decirlo, cuando el personal policial llegó al domicilio, comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Posteriormente, los profesionales del SAME se sumaron a las tareas de asistencia, pero, pese a los esfuerzos realizados, no lograron reanimarlo.

“Al arribar el personal policial comienza a realizar maniobras de RCP hasta el arribo del SAME, los cuales continúan realizando maniobras sin éxito”, detalló Iezzi al reconstruir la secuencia.

Así, los datos conocidos hasta el momento indican que el meteorólogo sufrió una descompensación en su domicilio y que los intentos de reanimación no dieron resultado. Su muerte deja un profundo vacío en la televisión argentina y en un espacio informativo del que fue parte durante décadas.

Quién era Fernando Confessore

Fernando Confessore fue una de las caras históricas de la meteorología televisiva argentina. Con una extensa trayectoria en los medios de comunicación, se destacó por acercar la información climática al público con explicaciones claras y accesibles, convirtiéndose en una figura reconocida de Todo Noticias (TN).

Nacido en Buenos Aires el 18 de julio de 1968, su camino profesional comenzó con una formación vinculada a la aviación. Estudió para despachante de aeronaves en el Instituto Nacional de Aviación Civil, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, y obtuvo la licencia de operador radiotelefonista restringido de la entonces Comisión Nacional de Comunicaciones.

En 1992 se recibió en la Universidad de Buenos Aires como pronosticador meteorológico universitario. Ese mismo año comenzó a trabajar en el Servicio Meteorológico Nacional, donde permaneció hasta 1994, dedicado a la recepción y la interpretación de imágenes satelitales. Durante esa etapa también realizó cursos de nefoanálisis y meteorología aeronáutica para profundizar sus conocimientos.

Su llegada a la televisión se produjo en diciembre de 1995, cuando se incorporó a ARTEAR y empezó a participar en la pantalla de TN. En 1997 dio un paso más en su carrera al convertirse en columnista y presentador del tiempo en TN de 7 a 9. Además, formó parte de El noticiero de Santo, por El Trece.

A lo largo de los años, Confessore consolidó su presencia en las coberturas meteorológicas de la señal y también estuvo al frente del segmento del tiempo de TN Agro, donde brindaba información climática vinculada con la actividad productiva.

Su vocación por la divulgación científica también lo llevó a participar, en noviembre de 2000, de un curso de la Organización Meteorológica Mundial sobre comunicación científica en los medios.

Su recorrido incluyó, además, la radio, con participaciones en el programa de Fernando Carnota por Radio La Red. En 2006 publicó junto a Mauricio Saldívar el libro Meteorología para todos, pensado para acercar los conocimientos de la disciplina a lectores no especializados.

Hasta la actualidad, Fernando Confessore continuaba ligado a TN y al equipo de ARTEAR, donde construyó una carrera marcada por su compromiso con la información meteorológica y la divulgación.