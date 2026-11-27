Pedrelli también describió cómo Ventura encara su agenda. “No tiene horario de sueño. Le da importancia a todo por igual, no mide esfuerzo para cumplir con todos”, sostuvo.

Cómo fueron los minutos previos a la descompensación de Luis Ventura

En diálogo con Ángel de Brito, Alicia Pedrelli dio detalles de la descompensación que sufrió Luis Ventura. “La presión baja se le bajó y la presión alta se le subió. Llegó a 10/20, que no es pavada”, explicó.

La productora reconstruyó la última parada que hizo el conductor antes de salir hacia el aeropuerto. “Te voy a decir la verdad, iba a Ezeiza, pero quiso pasar por la radio cinco minutos para cumplir con la radio. Ya estaba con la valija en el auto, lo estaban llevando a Ezeiza y ahora en la Trinidad de Quilmes”.

Según Pedrelli, al ver cómo estaba Ventura, en la radio se comunicaron con su socio, Omar Rinaldi. “Se sentía como nervioso y agitado, pero todos pensábamos que era por el viaje y porque estaba desde las 5 de la mañana haciendo cosas”