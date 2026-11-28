En ese contexto, el periodista contó que se comunicaron con Araceli González, quien llevó tranquilidad sobre el estado de salud de su marido tras la operación.

Si bien la actriz reconoció que Fabián venía padeciendo fuertes dolores, aseguró que no se trataba de una situación de gravedad.

El dramático accidente doméstico que sufrió Fabián Mazzei en 2022

En 2022, Fabián Mazzei protagonizó un accidente en su casa que derivó en una extensa recuperación.

En aquella oportunidad, el actor había subido al techo de su vivienda para rescatar a su gata. Una vez que logró ponerla a salvo, aprovechó para juntar las hojas que se habían acumulado en el lugar.

Sin embargo, una bolsa se enganchó en uno de sus pies, perdió el equilibrio y cayó desde una altura de aproximadamente tres metros.

Durante la caída, el actor consiguió girar su cuerpo para evitar golpearse de espalda, pero terminó sufriendo una fractura en el hueso calcáneo, ubicado en el talón.

Aquella lesión lo obligó a utilizar una silla de ruedas y, posteriormente, una bota ortopédica durante su recuperación.

A cuatro años de aquel dramático episodio, las secuelas del accidente volvieron a afectar su salud y derivaron en una nueva intervención quirúrgica que, según la información brindada por su esposa, salió bien.