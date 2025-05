Todo mal: piden la expulsión de Bati en Gran Hermano por un alarmante error con Eugenia y Devi

Así lo hicieron saber los fanáticos del reality desde las redes sociales, al viralizarse un video con una particular conversación en la que Bati aconseja a Eugenia y Devi sobre cómo comportarse en esta etapa crucial del juego. “Lo que los hizo llegar acá es lo que tienen que explotar ustedes. Pensalo internamente. Si creés que lo que te trajo hasta acá fue ser auténtico, entonces sé auténtica. Si fue ser graciosa, entonces sé graciosa”, le señaló.

Al tiempo que agregó: “¿Las últimas semanas las van a pasar mal por algo que los haga enojar? Para enojarse está el afuera”, mientras que Eugenia seguía enojada con el tridente y deslizó molesta: “Que ganen los Casi Ángeles. Tengo que disfrutar pero…”.

Fue allí que Bati intentó calmarla. “¿Querés enojarte un poco? Enojate, pero no te ensañes con las personas porque te perjudica. No se ensañen con mini cosas. Entiendo que para ustedes esto es el mundo, pero son huevadas. No porque afuera parezca una boludez, sino porque te terminan haciendo mal a vos”, les hizo saber.

Y mientras que les remarcó: “No se peleen con nadie. Los comentarios ácidos están buenos porque marcan rivalidad, te terminás riendo, es divertido, sos picante pero no te ensañaste, no le gritaste. Eso está bueno, eso quiero ver yo”, Eugenia siguió firme en su postura deslizando: “Ellos pueden hacer cosas como robar, mentir, y está todo bien”.

“No está todo bien, porque la gente ve todo. Tuvieron la suerte de que quizás el foco estaba en otra cosa en ese momento. Podemos hablar entre nosotros, pero es como en el colegio: ¿te gusta el que hace bullying? No”, concluyó entonces Bati en lo que muchos entienden que, de alguna manera, les pasó información del afuera.

Gran Hermano 2024: La Tana entró en crisis y amenazó con irse del juego

La tensión entre Katia “La Tana” Fenocchio y Selva Pérez volvió a estallar dentro de la casa de Gran Hermano. Aunque nunca lograron llevarse bien, esta vez el conflicto se desató por un problema con la cocina y los límites de la convivencia.

La Tana, quien ya había advertido en varias ocasiones que es alérgica a los condimentos picantes, acusó a la uruguaya de haber usado comino en la comida, un ingrediente que podría perjudicar seriamente su salud. Aunque el resto de las participantes aseguró que siempre tuvieron en cuenta su condición, el cruce entre ambas fue inevitable.

Selva, acompañada por Sandra, se acercó para aclarar la situación y negó haber utilizado algo que pudiera hacerle daño. “Me dijiste que eras alérgica a la pimienta y nunca más la utilicé. Si de algo estoy tranquila es de que no le puse”, expresó, intentando calmar las aguas. Sin embargo, sus palabras no fueron suficientes.

Andrea fue testigo del enfrentamiento y enseguida contuvo a la motoquera, que no pudo contener el llanto. Petrona también se sumó al apoyo e intentaron convencerla de que no abandone el juego, pese al difícil momento que atraviesa.

“Me quiero ir”, exclamó La Tana con lágrimas en los ojos, harta de los constantes choques con Selva, la uruguaya.