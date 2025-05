La increíble propuesta de casamiento que recibió Emily Lucius en Nueva York: todas las fotos

Emily Lucius y novio 2.jpg

"Siempre soñé con este día pero nunca imaginé que iba a ser tan mágico", aseguró desde su perfil de Instagram en el que no dudó en compartir una serie de postales de ese momento, nada menos que en Central Park, que quedará grabado en sus retinas para siempre.

Con un vestido al cuerpo de encaje color manteca y botas marrones, se la pudo ver a Emily súper emocionada frente a la propuesta con la que fantaseó desde chica. "Gracias por este amor tan puro, sincero, hermoso y honesto. Gracias por darme paz. Gracias por hacer mis días más felices. Gracias por apoyarme, por valorarme, respetarme y llenarme de amor", le dedicó entonces unas palabras a su futuro marido en su posteo.

Al tiempo que concluyó a pura emoción: "Con mucha emoción, felicidad y los ojos llenos de lágrimas te dije que si y te lo voy a afirmar todos los días. Porque nunca estuve tan segura de algo, porque sos el hombre que siempre quise encontrar, porque sos increíble por donde te mire, porque a tu lado me siento segura y tranquila".

Emily Lucius reveló el problema de salud que nunca olvidó

Tras su paso por El hotel de los famosos (El Trece) durante 2022, Emily Lucius recordó por entonces el problema de salud que atravesó en 2016 y que al día de hoy recuerda por lo mucho que se asustó.

"Contanos algo que no sepamos de vos", le consultó un seguidor a través de sus stories de Instagram. Y ahí la joven comentó: "En 2016, dejé las pastillas anticonceptivas por cuestiones de salud. Me estaban haciendo mal. Se me dormían las piernas".

"Empecé a tener muchos calambres y mucho dolor de cabeza. Al mes, me broté absolutamente toda. Recomiendo siempre hacerse chequeos", reveló en aquel momento Emily Lucius con una foto de aquel entonces con su pecho todo brotado.