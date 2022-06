El contundente mensaje de Belu Lucius a su hermana Emily tras rumores pelea entre ambas

"Están pasando un momento muy complicado. En especial Belu, que trabaja en las redes hace mucho tiempo, y cada vez que sube algo que tiene que ver con sus marcas le comentan los haters y que repudiamos", contó Adrián Pallares.

Todo se debió a que en ciclo Emily fue acusada de hostigar a Lucas Locho Locciano como parte de su noviazgo con Martín Salwe. Emily salió en la última gala de eliminación y pidió disculpas. Pero este "bullying" no le gustó nada a los auspiciantes de Belu que decidieron dejar en stand by algunas campañas hasta que las aguas se calmen.

Entonces, ¿Belu le soltó la mano a su hermana? La morocha dio un fuerte mensaje y dejó en claro cómo está la relación entre ellas. Con una fotos de las dos escribió: “Como nos enseñó papá y mamá: Siempre juntas”.

La particular reacción de Martín Salwe tras el pedido de disculpas de Emily Lucius a Locho Loccisano

Después de que Emily Lucius reabriera sus redes sociales y le pidiera disculpas públicas a Locho Loccisano por su accionar contra él en El hotel de los famosos (El Trece), donde no sólo descreyó de su ataque de pánico sino que también aseguró que hacía un personaje, su enamorado Martín Salwe reaccionó de inmediato dándole todo su apoyo, así como también su hermana, la influencer Belu Lucius, dijo lo suyo en un claro gesto de armonía con Emily.

Así, ni bien se vio en la pantalla de El Trece su eliminación a manos de Melody Luz, Emily subió a su reabierta cuenta de Instagram su pedido de disculpas a Locho. Allí entre otras cosas, dijo "Más allá que todo haya sido una competencia, un juego, quiero pedirle perdón a Locho Loccisano, a su familia, amigos y seguidores, porque no fue mi intención pero sé que con mis palabras, con algunas de mis acciones, puse en duda lo que él sintió. Me equivoqué, no fue de mala leche, y por eso acá estoy dando la cara y pidiendo disculpas".

Y como era de esperarse, ya que según dicen el romance entre ella y Martín Salwe sigue en pie terminado el reality, fue uno de los primeros en reaccionar a su carta abierta de disculpas con 5 corazones rojos en señal de apoyo y amor. En tanto, su hermana Belu fue más contundente y le escribió "Pedir perdón es un acto admirable que refleja nuestra capacidad para reconocer los errores y muestra la voluntad de mejorar o reparar el daño causado".