Estefi Berardi mostró la primera foto con su nuevo novio

La panelista de Pocos Correctos, El Trece, y Mañanísima, Ciudad Magazine, compartió una imagen con quien es su nuevo novio, un importante CEO de un canal.

Se trata de Ignacio Nacho Vivas, CEO del canal de noticias C5N, con quien sale hace un tiempito. Fue Berardi quien compartió en su cuenta de Instagram la romántica postal con él de la escapada que hicieron juntos a la provincia de Salta.

“¿Fuiste a Salta con tu novio?”, le preguntaron a la panelista en la red social. A lo que ella respondió: “Sí”, junto al emoji de carita de enamorada y la imagen en cuestión que la muestra abrazada a su pareja y a pura sonrisa en un tren antiguo.

La grave acusación de Melody Luz contra Estefi Berardi: "Me amenazó con..."

Cuando trascendió en el verano que Melody Luz y Alex Caniggia esperaban su primer hijo, estalló un escándalo de proporciones que tuvo como protagonista a Estefi Berardi.

Sucede que la panelista contó la noticia sin la autorización de los entonces futuros papás, generándose un duro enfrentamiento entre la bailarina y la comunicadora.

Ahora Fuera de joda, el programa vía stream de los ex Gran Hermano, Melody recordó el tema acusó abiertamente a Berardi: "Me amenazó con contar mi embarazo antes de tiempo... Pobrecita. Me mandó un mensaje que, quieran o no, fue una amenaza: me dijo tengo pruebas, si no me contestás voy a mostrar este mensaje".

Sucede que por ese entonces, cuando recibió ese WhatsApp la pareja de Alex Caniggia todavía no tenía ni dos meses de gestación. "No lo sabía ni mi mamá. Fue el único momento de mi embarazo en el que la pasé re mal, me puse a llorar y todo porque yo no sabía cuando lo iba a decir, te repito, mi mamá no sabía y me faltaba un montón para los 3 meses", explicó Melody.

En tanto, confió que fue tanta la presión que sintió por lo que terminó anunciando su embarazo antes de lo previsto: "Lo dije un domingo, dos semanas antes de cumplir los tres meses. Pero a ella le dije que era totalmente inhumano lo que hizo, porque yo seré famosa o estaré expuesta pero con el embarazo, no".

Asimismo, Melody Luz disparó directa contra los laboratorios, al afirmar que "Son los que llaman para pasar el dato a los medios. Yo pensaba que por ahí les pagaban, pero ni siquiera eso. Me hice el examen y al otro día, todos lo sabían. Intenté ir por la vía legal pero no pude avanzar, no tenía las pruebas".