La grave acusación de Melody Luz contra Estefi Berardi: "Me amenazó con..."

Sucede que por ese entonces, cuando recibió ese WhatsApp la pareja de Alex Caniggia todavía no tenía ni dos meses de gestación. "No lo sabía ni mi mamá. Fue el único momento de mi embarazo en el que la pasé re mal, me puse a llorar y todo porque yo no sabía cuando lo iba a decir, te repito, mi mamá no sabía y me faltaba un montón para los 3 meses", explicó Melody.

Melody Luz y Alex anuncian embarazo.jpg

En tanto, confió que fue tanta la presión que sintió por lo que terminó anunciando su embarazo antes de lo previsto: "Lo dije un domingo, dos semanas antes de cumplir los tres meses. Pero a ella le dije que era totalmente inhumano lo que hizo, porque yo seré famosa o estaré expuesta pero con el embarazo, no".

Asimismo, Melody Luz disparó directa contra los laboratorios, al afirmar que "Son los que llaman para pasar el dato a los medios. Yo pensaba que por ahí les pagaban, pero ni siquiera eso. Me hice el examen y al otro día, todos lo sabían. Intenté ir por la vía legal pero no pude avanzar, no tenía las pruebas".

Cómo vive Melody Luz la separación momentánea de Alex Caniggia: "Recibo bastante ayuda de..."

Mucho sorprendió cuando a menos de dos meses de nacida su hija Venezia, Alex Caniggia decidió ingresar a la casa de Gran Hermano Vip, nada menos que en España. Claro que la beba y su mujer, la bailarina Melody Luz, quedaron en Buenos Aires y las críticas no tardaron en explotar.

Pasadas dos semanas ya de su ingreso, el jueves pasado se produjo la primera eliminación del reality español donde Alex era uno de los candidatos a abandonar el juego. Pero ya con el público ibérico metido en el bolsillo, el Emperador logró salir airoso y el tiktoker Luca Dazi resultó el primer eliminado.

Así las cosas, en diálogo exclusivo con PrimiciasYa, Melody Luz habló del gran momento que viven como familia a pesar de la distancia. "Estoy muy orgullosa de él, me encanta que España lo conozca y lo apoye" aseguró la mamá de Venezia, mientras hace campaña desde las redes para que el público siga bancando a Alex.

Alex Caniggia y Melody Luz.jpeg

En tanto, en lo que a su vida diaria se refiere como flamante mamá confió que recibe "bastante ayuda de la familia y amigos" por lo que se le hace "más leve". Si bien confesó que lo extrañan mucho, Melody aseguró que Alex tiene todo su apoyo "para que el mundo conozca su esencia y ojalá gane la competencia", en clara referencia a los 150 mil euros que están en danza.

Por último, Melody Luz explicó que el reality tiene previsto terminar en el mes de diciembre próximo, por lo que de llegar Alex a la final seguramente viaje a España para vivir las instancias finales cerca de su pareja. Pero para eso, Caniggia necesita del apoyo de la gente tanto de aquel lado del Atlántico como de éste. Es así que para ayudarlo, la bailarina contó que desde Buenos Aires se puede votar desde la aplicación MiTele.

"Para ayudarlo a que se quede, es votando a quién se quiere expulsar. Ahora estamos haciendo campaña para votar a Sol Macaluso, así no se dividen votos", concluyó la bailarina mientras reveló que como le suspendieron su cuenta de Instagram, por el momento todas las novedades las irá volcando en las historias virtuales de la cuenta de su beba, Venezia Caniggia, así como desde su cuenta de Twitter @melodyluzok.