Filoso descargo de Wanda Nara con una picante frase para Mauro Icardi: “Mientras yo viva...”

Ante su sutil catarsis vía X, donde aseguró: “Mientras yo viva, me pueden cortar hasta el aire que respiro, pero a mis hijos jamás les faltará nada”, una usuaria le comentó irónica "jajajja pagate la prepaga", junto a tres emojis de ratones, y la conductora de Telefe respondió sin filtro, con un nuevo metamensaje contra Icardi.

“Reina obvio pago todo yo. Porque mi prioridad son mis propios hijos. Y obvio que no esperan los tiempos de quien no cumple para comer, ni para nada”, concluyó letal en su nueva embestida contra el futbolista.

TW Wanda Nara - prepaga

Wanda Nara defendió a Benjamín Vicuña tras el fuerte ataque de la China Suárez

La polémica entre Eugenia la China Suárez y Benjamín Vicuña escaló a un nuevo nivel tras el duro descargo que la actriz publicó en redes sociales antes de viajar a Turquía con Mauro Icardi, luego de que el actor chileno decidiera revocar el permiso que le permitía a su ex llevar a sus hijos Magnolia y Amancio al exterior.

En ese contexto, Wanda Nara rompió el silencio en una entrevista con Intrusos (América TV) durante el feriado del 9 de julio y salió en defensa de Vicuña, mostrándose sorprendida y crítica ante la actitud de la China.

“No me meto. Todos tenemos hijos adolescentes, hay un límite que los grandes deben tener. Respeto mucho a Benja y me parece un horror todo lo que está saliendo”, expresó la empresaria.

Además, pidió prudencia en medio de la creciente exposición mediática: “Deberíamos no hacernos eco ninguno, por respeto a él que siempre para y da notas. Conmigo siempre fue muy galán en situaciones difíciles y por respeto a Caro (Pampita), que tiene hijos grandes con él, como yo. Hay situaciones que superan cualquier límite”, sostuvo.

Embed

Sobre el controvertido viaje de la China Suárez a Turquía sin sus hijos, Wanda fue contundente pero diplomática: “No me voy a poner en guerra con otra persona. Cada uno sabe por qué hace las cosas, no voy a juzgar”.

En relación al conflicto judicial que mantiene con su ex Mauro Icardi por la custodia de sus hijas, también dejó en claro su postura: “Estoy tranquila y siempre lo estuve. No puedo hablar del expediente. Nunca mis hijos viajaron con otra persona que no sea mamá o papá. En eso no hay posibilidades diferentes”.

Por último, dejó un mensaje sobre la importancia de mantener los vínculos familiares: “Quiero que tengan relación y voy a hacer todo lo posible”. Y sobre los rumores que la vinculaban sentimentalmente con el futbolista Ayrton Costa, actual defensor de Boca Juniors, aclaró: “Estoy bien. No estoy saliendo con nadie, estoy soltera”.

Con estas declaraciones, Wanda Nara no solo marcó su apoyo a Benjamín Vicuña en medio del escándalo con la China Suárez, sino que también se despegó de cualquier enfrentamiento y apostó por la prudencia en tiempos turbulentos.