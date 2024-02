Gran Hermano: el desaforado grito del exterior que escuchó Furia y fue corriendo a contarle a Cata

Furia cortando el pasto - captura GH 2023.jpg

Así, las cámaras captaron el momento en que la doble de riesgo oyó que alguien de afuera gritaba "Aguante Furia, aguante Cata", y no dudó en correr hacia el interior del living para contarle a su amiga, la reingresante Catalina Gorostidi, el mensaje de aliento para ambas.

Claro que mientras el resto de los participantes del reality se aprestaban para irse a dormir, Juliana regresó al jardín para seguir cortando el pasto mientras lanzó al aire visiblemente feliz por el mensaje recibido: "Señora no le podemos decir nada, perdón. Pero gracias por gritar".

Embed

El desconsolado llanto de Agostina al reencontrarse con su hija en el Congelados de Gran Hermano

La jugadora Agostina Spinelli se reencontró este lunes con su hija Morena en una nueva edición del Congelados en Gran Hermano (Telefe).

Cuando sonó la alarma, la policía se quedó quieta en la cocina, y su hija, desde la puerta, le dijo: “¿Te voy a abrazar, sí? Pero quedate quieta”. “Estoy bien y feliz, me llenás de orgullo como no te lo imaginás, te admiro. Sos la mejor del mundo en todos los sentidos”, expresó Morena mientras Agostina lloraba de la emoción.

“Ojalá todos pudieran ver lo que sos como mamá. Cuando crezca quiero ser como vos en todos los aspectos”, agregó la adolescente. “Te extraño y te miro todos los días”, afirmó.

agostina spinelli_gh.jpg

Además, la joven remarcó: “Sos valiente y la mejor del mundo, te lo voy a repetir siempre porque sé que muchas veces soy fría. Tenerte lejos me hizo querer decirte cosas que nunca te dije. Sé que no me esperabas, te admiro de una forma increíble, sos la mejor del mundo. Espero que puedas estar mucho mejor porque te lo merecés, sos una buena persona y con muchos valores, lo sabés”.

Antes de irse, Morena le dijo algo más a su mamá, un mensaje que podría estar dedicado para Juliana 'Furia' Scaglione: “No se merece malos tratos”.