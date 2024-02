Hoʻoponopono: la técnica que usó la hermana de Furia en la casa de Gran Hermano

En un momento, Coy -como le dicen en la familia- hizo un arco con sus manos, que muchos seguidores del programa vincularon con un acto de brujería llamado "El arco de Artemisa".

Embed

En la mitología griega, a Artemisa se la conoce como la diosa de la caza, la naturaleza y castidad, además de ser protectora de mujeres jóvenes y nenas. Actualmente “El arco de Artemisa” se usa en el campo esotérico y holístico como símbolo de protección.

Aunque eso no fue lo único que llamó la atención de Coy en la casa de Gran Hermano. Antes de retirarse, se acercó a Furia y le dijo lo siguiente: "Lo siento, perdonme, gracias, te amo".

Ese mantra que usó la hermana de la jugadora pertenece a una técnica ancestral hawaiana, conocida como hoponopono, que se emplea para afrontar con positivismo situaciones difíciles. Es un antiguo arte sanador que ayuda a resolver conflictos y a liberar las emociones atrapadas.

Yanina Latorre explicó por qué acusó de ladrona a la hermana de Furia de Gran Hermano

Hace unos días, en LAM, Yanina Latorre cruzó a Coy, la hermana de Furia de Gran Hermano, que dijo que prefería no dar notas al programa de Ángel de Brito si estaba la mujer de Diego Latorre.

El motivo que generó el enojo de parte de la hermana de la participante del reality de Telefe fueron dichos de la angelita. La rubia aseguró que en la producción del juego le dijeron que Furia "no pasó el psicotécnico".

"Estoy totalmente agradecida pero frente a los sucios dichos de la señora Latorre, no. Cuando ustedes trabajen con empleados serios, que no quieren ensuciar la imagen de las personas que no conocen pueden hacer las notas que quieran", fue la respuesta de Coy ante la invitación a LAM.

La respuesta de Yanina fue inmediata. "Le vamos a contestar. No hablé de vos reina, hablé de una persona que está en Gran Hermano exponiéndose las 24 horas del día, no sé cuántos meses, para que la gente hable de ella porque quiere ser famosa y ganar un premio”.

Por último, la angelita acusó a Coy de quedarse con una suma de dinero que los participantes que están en la casa reciben con el correr de los días en el juego. “Lo de sucio debés ser vos, porque aparte me contaron que la venís afanando de lo lindo a tu hermana y que cuando estaba en placa y hacen la unificación te estás quedando con la guita. Cuando tu hermana salga de la casa te la va a reclamar”, sentenció.