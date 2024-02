Yanina Latorre explicó por qué acusó de ladrona a la hermana de Furia de Gran Hermano

"Estoy totalmente agradecida pero frente a los sucios dichos de la señora Latorre, no. Cuando ustedes trabajen con empleados serios, que no quieren ensuciar la imagen de las personas que no conocen pueden hacer las notas que quieran", fue la respuesta de Coy ante la invitación a LAM.

La respuesta de Yanina fue inmediata. "Le vamos a contestar. No hablé de vos reina, hablé de una persona que está en Gran Hermano exponiéndose las 24 horas del día, no sé cuántos meses, para que la gente hable de ella porque quiere ser famosa y ganar un premio”.

Por último, la angelita acusó a Coy de quedarse con una suma de dinero que los participantes que están en la casa reciben con el correr de los días en el juego. “Lo de sucio debés ser vos, porque aparte me contaron que la venís afanando de lo lindo a tu hermana y que cuando estaba en placa y hacen la unificación te estás quedando con la guita. Cuando tu hermana salga de la casa te la va a reclamar”, sentenció.

Embed

La hermana de Furia dejó en shock a todos con su brujería al ingresar a la casa de Gran Hermano

Este jueves, además de resolverse el juego de la casa que finalmente quedó en manos de Martín Ku, también una nueva noche de "Congelados", donde además del chino, Zoe Bogach y Juliana Furia Scaglione fueron los participantes que recibieron las visitas de sus familiares en Gran Hermano (Telefe).

Lo cierto es que por parte de la doble de riesgo, entró a la casa su hermana Georgina, a quien ella habitualmente llama Coy, y sin duda protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la noche. No obstante, desde las redes los fanáticos del programa repararon en un gesto particular de la familiar de Furia, que en minutos se hizo viral.

Tras abrazarla, besarla, recitarle un mantra, recorrer la casa y hasta lavarse las manos, antes de irse Georgina hizo "El arco de Artemisa" contra los contrincantes de su hermana. En tanto, ya desde la puerta gritó "¡La que soporte, perra!".

En la mitología griega, a Artemisa se la conoce como la diosa de la caza, la naturaleza y castidad, además de ser protectora de mujeres jóvenes y nenas. Pero actualmente “El arco de Artemisa” se usa en el campo esotérico y holístico como símbolo de protección.

Y quienes creen en estas cuestiones, aseguran que elimina las energía negativas, la envidia, la mala suerte y devuelve todo lo malo que se le desea o se le hace a una persona.

“Sos magia. Estoy orgullosa de vos. Sos todo lo que está bien, sos hermosa, sos magnética, sos inmensa. Te amo, te venero”, le recitó Georgina varias veces a Furia mientras la abrazaba y la besaba, al tiempo que a la hermanita se le dibujó una sonrisa de oreja a oreja mientras sus lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos.