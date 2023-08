image.png Murió a los 36 años por una dura enfermedad un actor de Game of Thrones

Darren Kent había luchado valientemente contra diversas enfermedades a lo largo de su vida. Padecía un trastorno en la piel, además de osteoporosis y artritis, lo que lo llevó a enfrentar numerosos problemas de salud. A pesar de estos desafíos, Kent logró destacar en la industria del entretenimiento y dejó una marca indeleble en la pantalla grande y chica.

Originario de Essex, Gran Bretaña, Darren Kent irrumpió en la escena cinematográfica en 2008 con un papel destacado en la película de terror "Espejos siniestros", donde compartió escenas con el veterano actor Donald Sutherland. Sin embargo, fue en 2012 cuando obtuvo un reconocimiento significativo por su papel protagónico en "Sunny Boy". La película contaba la historia de un niño con una rara condición en la piel, una temática que tenía un significado personal para Kent debido a su propia experiencia con enfermedades dermatológicas.

image.png Murió a los 36 años por una dura enfermedad un actor de Game of Thrones

A lo largo de su carrera, Darren Kent participó en una variedad de proyectos notables, incluyendo actuaciones en "Los miserables", la serie "EastEnders" y "The Frankestein Chronicles", que consolidaron su reputación como un actor versátil y comprometido con su arte. No obstante, fue su participación en la aclamada serie "Game of Thrones" lo que lo catapultó a la fama internacional y le valió un reconocimiento sin precedentes entre el público.

Además de su éxito como actor, Darren Kent incursionó en la escritura y dirección. Su cortometraje "You Know Me", lanzado en 2021, le otorgó diversos premios y demostró su habilidad para trascender más allá de su faceta actoral.

La partida de Darren Kent deja un vacío en la industria del entretenimiento, pero su legado perdurará a través de sus obras y el impacto que dejó en la comunidad artística y sus seguidores. El mundo del entretenimiento lamenta la pérdida de este talentoso y valiente artista, cuya memoria continuará viva en la pantalla y en el corazón de todos aquellos que admiraron su trabajo.