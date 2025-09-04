La curiosa despedida de Mauro Icardi y Wanda Nara a Giorgio Armani: misma foto y una frase icónica

la-foto-de-wanda-nara-y-mauro-icardi-con-giorgio-armani-2093150

La manera en que Wanda Nara eligió provocar a Mauro Icardi en su debut en MasterChef con un video junto a sus hijas

Mientras espera el inicio de las grabaciones de MasterChef, Wanda Nara compartió en sus redes sociales un video mostrando su día a día junto a sus hijas, Francesca e Isabella. La publicación, llena de ternura y momentos cotidianos, podría interpretarse como una provocación hacia Mauro Icardi, en medio de las tensiones legales que los enfrentan.

En su cuenta de Instagram, la conductora compartió un video donde se la ve en la cocina de su casa, de espaldas, junto a sus dos hijas mientras preparan un postre decorado con confites de colores. En el pie de la publicación, Nara escribió: “Nosotras nunca dejamos de cocinar, siempre que vuelven del cole hacemos el postre juntas”.

Además de mostrar su rutina familiar, Wanda aprovechó para referirse al programa culinario, dejando en evidencia su conocimiento del mundo de la cocina y su preparación para los desafíos que enfrentará en el ciclo, donde participarán destacadas figuras del espectáculo nacional.

En el video, las niñas aparecen de espaldas debido a la restricción que impide a la conductora mostrar sus rostros en redes sociales, una medida que forma parte de las trabas legales que enfrenta actualmente por su conflicto con Mauro Icardi.

La disputa entre Wanda y el jugador del Galatasaray sigue sin tregua. En este contexto, la abogada Elba Marcovecchio reveló nuevos detalles sobre las acciones legales que Icardi ha emprendido, con respaldo en Italia y Turquía. Aunque no se precisaron los alcances de estas medidas, se trata de un nuevo capítulo en la compleja relación entre ambos.

Mientras tanto, Wanda continúa mostrando su faceta de madre y cocinera, buscando mantener la calma en medio de un escenario legal cada vez más tenso.