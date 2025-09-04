A24.com

¿Casualidad?

La curiosa despedida de Mauro Icardi y Wanda Nara a Giorgio Armani: misma foto y una frase icónica

Mauro Icardi y Wanda Nara se sumaron a los mensajes de despedida a Giorgio Armani, y lo hicieron compartiendo una foto junto al diseñador tomada durante el matrimonio.

4 sept 2025, 18:05
Giorgio Armani falleció el 4 de septiembre de 2025 a los 91 años. Su enorme figura e impacto, no solo en el mundo de la moda sino también en los medios, generaron una catarata de mensajes y homenajes en todo el mundo. ¿Quién más se sumó a la catarata de mensajes? Si, Mauro Icardi y Wanda Nara.

Ambos eligieron sus cuentas de Instagram para compartir una foto junto al reconocido diseñador italiano, aunque lo que llamó la atención fue el detalle de sus posteos: ¡eran prácticamente idénticos! El futbolista una frase en inglés: Elegance is not attracting attention, but remaining in the memory” (“ La elegancia no es atraer la atención, sino permanecer en la memoria”).

Mauro Icardi y Giorgio Armani

Horas más tarde, Wanda publicó otra postal, abrazada a Armani, con la misma cita, solo que en español. Al finalizar un "qepd" que marcaba el dolor que tenía del fallecimiento del italiano.

Wanda Nara y Giorgio Armani

La coincidencia generó revuelo en redes sociales, ya que se trata de la misma fotografía que se habían tomado juntos con Giorgio tiempo atrás y cuando seguían en pareja, pero que optaron por recortar para compartir con sus seguidores.

La manera en que Wanda Nara eligió provocar a Mauro Icardi en su debut en MasterChef con un video junto a sus hijas

Mientras espera el inicio de las grabaciones de MasterChef, Wanda Nara compartió en sus redes sociales un video mostrando su día a día junto a sus hijas, Francesca e Isabella. La publicación, llena de ternura y momentos cotidianos, podría interpretarse como una provocación hacia Mauro Icardi, en medio de las tensiones legales que los enfrentan.

En su cuenta de Instagram, la conductora compartió un video donde se la ve en la cocina de su casa, de espaldas, junto a sus dos hijas mientras preparan un postre decorado con confites de colores. En el pie de la publicación, Nara escribió: “Nosotras nunca dejamos de cocinar, siempre que vuelven del cole hacemos el postre juntas”.

Además de mostrar su rutina familiar, Wanda aprovechó para referirse al programa culinario, dejando en evidencia su conocimiento del mundo de la cocina y su preparación para los desafíos que enfrentará en el ciclo, donde participarán destacadas figuras del espectáculo nacional.

En el video, las niñas aparecen de espaldas debido a la restricción que impide a la conductora mostrar sus rostros en redes sociales, una medida que forma parte de las trabas legales que enfrenta actualmente por su conflicto con Mauro Icardi.

La disputa entre Wanda y el jugador del Galatasaray sigue sin tregua. En este contexto, la abogada Elba Marcovecchio reveló nuevos detalles sobre las acciones legales que Icardi ha emprendido, con respaldo en Italia y Turquía. Aunque no se precisaron los alcances de estas medidas, se trata de un nuevo capítulo en la compleja relación entre ambos.

Mientras tanto, Wanda continúa mostrando su faceta de madre y cocinera, buscando mantener la calma en medio de un escenario legal cada vez más tenso.

     

 

