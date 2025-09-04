El duro descargo de Icardi por la restitución de sus hijas y apuntado fuerte contra Wanda y Telefe: "Me quisieron hundir..."

Sobre el final, Mauro Icardi remarcó que siempre cumplió en todo con la Justicia y les dejó un mensaje a sus hijas de cara al futuro: "Siempre cumplí y cumplo con la Justicia, con lo correcto, con la verdad y sobre todas las cosas soy auténtico. A las pruebas me remito y pronto mis dos princesas van a poder vivir una vida acorde a la edad que tienen, la misma vida feliz que tuvieron hasta hace un año cuando vivían solas conmigo y les arrebataron, haciéndolas vivir un infierno constante de mentiras", concluyó.

mauro icardi comunicado

La nueva arremetida legal de Mauro Icardi contra Wanda Nara: el documento

Mauro Icardi volvió a la carga contra su ex pareja Wanda Nara al presentar un nuevo documento en el marco del conflicto judicial que mantienen.

El futbolista del Galatasaray insiste en que la empresaria se ausenta del país sin dejar claro quién queda al cuidado de sus hijas, lo que genera preocupación y tensión.

“30 días afuera del país, en 41 días que las niñas estaban a la deriva. Lo que denuncia Icardi es que Wanda viaja, no para viajar y él no saben quién se queda con sus hijas. Este reclamo ya lo hemos escuchado en otro oportunidad. Acá tenemos las fechas. Son viajes a España, a México, a Estados Unidos", contó Guido Záffora en DDM (América Tv).

A lo que la conductora Mariana Fabbiani reflexionó: "Es real que ella (por Wanda) se fue a trabajar. El conflicto no es el viaje de ella, sino que él no está pudiendo tener contacto con las nenas. Y que podría tenerlo cuando ella está de viaje, pero tampoco, porque él está en Turquía".

Y ahí Guido Záffora reveló cuál sería el mayor temor de Wanda en este conflicto: "Su mayor miedo es que les dé a las nenas y que no vuelvan", aseguró el panelista.

En tanto, una de las abogadas de Icardi, Elba Marcovecchio, remarcó que algunos viajes de Wanda al exterior no son exclusivamente en contexto de trabajo: “Cada vez que está en Ezeiza hay una cámara o ella misma postea las distintas actividades que hace en cada uno de sus viajes, y en algunos podemos ver que pueden ser actividades laborales, como en otros, en España, no pareció que así fueran. Era un viaje que estaba con Elian (Valenzuela)”.