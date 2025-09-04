A24.com

El futbolista Mauro Icardi compartió este jueves un extenso comunicado en las redes sociales remarcando el curioso silencio de los periodistas en medio su batalla legal con Wanda Nara.

4 sept 2025, 11:05
El duro descargo de Icardi por la restitución de sus hijas y apuntado fuerte contra Wanda y Telefe: "Me quisieron hundir..."

Mauro Icardi compartió un fuerte comunicado este jueves desde sus historias de Instagram apuntando contra algunos periodistas por el llamativo silencio de los últimos días en medio de su batalla con Wanda Nara y la insistencia vía legal en el pedido de restitución internacional de sus hijas.

"Che, ¿me parece a mí o andan muy calladitos desde hace una semana? ¿Qué pasó? El informe del defensor de menores los dejó sorprendidos? ¿El ejercito de trolls los tomó por sorpresa? ¿Qué casualidad que ciertos 'periodistas' (si así podemos llamarlos) hicieron silencio absoluto. "¿Será también casualidad que el canal de la familia no mencionó ni media palabra? (...)", comenzó su picante mensaje.

En ese sentido, siguió apuntando contra el accionar de algunos periodistas en el tratamiento de la información sobre el conflicto con Wanda Nara: "Deberían ser auténticos, realistas, respetuosos y defender una profesión a la cual llevaron a la decadencia. Porque informar con la verdad no es para todos. El precio de ser auténtico y tener la conciencia tranquila no hay sobre que lo compre".

"Como dije desde un primer momento, se van cayendo las caretas. Los que criticaron a mi pareja, los que criticaron y opinaban sin pruebas de nada ahora están mudos? Porque si mal no recuerdo, son los mismos que me quisieron 'hundir' mediáticamente con barbaridades que repetían de su 'informante' pero se olvidaron que yo no vivo del chisme barato", continuó firme el futbolista bancando también a su novia la China Suárez.

Sobre el final, Mauro Icardi remarcó que siempre cumplió en todo con la Justicia y les dejó un mensaje a sus hijas de cara al futuro: "Siempre cumplí y cumplo con la Justicia, con lo correcto, con la verdad y sobre todas las cosas soy auténtico. A las pruebas me remito y pronto mis dos princesas van a poder vivir una vida acorde a la edad que tienen, la misma vida feliz que tuvieron hasta hace un año cuando vivían solas conmigo y les arrebataron, haciéndolas vivir un infierno constante de mentiras", concluyó.

La nueva arremetida legal de Mauro Icardi contra Wanda Nara: el documento

Mauro Icardi volvió a la carga contra su ex pareja Wanda Nara al presentar un nuevo documento en el marco del conflicto judicial que mantienen.

El futbolista del Galatasaray insiste en que la empresaria se ausenta del país sin dejar claro quién queda al cuidado de sus hijas, lo que genera preocupación y tensión.

“30 días afuera del país, en 41 días que las niñas estaban a la deriva. Lo que denuncia Icardi es que Wanda viaja, no para viajar y él no saben quién se queda con sus hijas. Este reclamo ya lo hemos escuchado en otro oportunidad. Acá tenemos las fechas. Son viajes a España, a México, a Estados Unidos", contó Guido Záffora en DDM (América Tv).

A lo que la conductora Mariana Fabbiani reflexionó: "Es real que ella (por Wanda) se fue a trabajar. El conflicto no es el viaje de ella, sino que él no está pudiendo tener contacto con las nenas. Y que podría tenerlo cuando ella está de viaje, pero tampoco, porque él está en Turquía".

Y ahí Guido Záffora reveló cuál sería el mayor temor de Wanda en este conflicto: "Su mayor miedo es que les dé a las nenas y que no vuelvan", aseguró el panelista.

En tanto, una de las abogadas de Icardi, Elba Marcovecchio, remarcó que algunos viajes de Wanda al exterior no son exclusivamente en contexto de trabajo: “Cada vez que está en Ezeiza hay una cámara o ella misma postea las distintas actividades que hace en cada uno de sus viajes, y en algunos podemos ver que pueden ser actividades laborales, como en otros, en España, no pareció que así fueran. Era un viaje que estaba con Elian (Valenzuela)”.

