La drástica decisión de Florencia Peña tras suspender una función de Pretty Woman 

En ese mismo sentido, Peña explicó qué es lo que la seduce de La Feliz más allá del escenario. “Mar del Plata es un lugar que a mí me fascina porque es una ciudad con mar. Hay algo de eso. Yo soy bastante cosmopolita. Y es una ciudad con mar y además tiene algo de que tenés todo. A mí me gusta ir a fiestas electrónicas, tenés mute. ¿Querés teatro? Tenés teatro”, enumeró, dejando ver su conexión personal con el lugar.

Cabe recordar que, días atrás, la cancelación de algunas funciones de Pretty Woman generó preocupación en el ambiente teatral. Sin embargo, desde Intrusos (América TV) se encargaron de aclarar el panorama y remarcaron que la suspensión estuvo directamente relacionada con un problema en las cuerdas vocales de la actriz. De este modo, descartaron cualquier vínculo con una supuesta baja en la venta de entradas y reforzaron la versión de que se trata, exclusivamente, de una cuestión de salud que Florencia decidió priorizar.

Florencia Peña 1

Qué dijo Florencia Peña sobre su salud luego de la suspensión de su obra en Mar del Plata

En las últimas horas se encendieron las alarmas en el mundo del espectáculo a partir de una información que se conoció en Intrusos (América TV) y que tiene como protagonista a Florencia Peña, una de las figuras fuertes de la temporada teatral de verano. La actriz atraviesa un momento complejo mientras encabeza el musical Pretty Woman en Mar del Plata, donde se tomaron decisiones inesperadas que llamaron la atención del ambiente.

El tema fue abordado en el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, donde detallaron que la obra sufrió modificaciones en su cronograma habitual. Según explicaron, la reducción de funciones no pasó desapercibida, especialmente por tratarse de un espectáculo de gran despliegue y con una figura central como Peña al frente.

Al presentar la información, Pallares señaló: "Vienen noticias un poco preocupantes desde Mar del Plata con Pretty Woman. Hacía funciones de martes a domingos. Es una de las pocas obras que no hace dos funciones los fines de semana. Unos dirán: 'Bueno, está en un teatro grande, tiene mucho desgaste'. Y ahora no hizo función el miércoles, con lo cual iría de jueves a domingos". El conductor dejó en claro que el cambio generó interrogantes, tanto por el calendario como por el contexto en el que se dio.

A su turno, Dani Ambrosino aportó una lectura que profundizó el análisis y puso el foco en el momento de la temporada. "Es raro, porque generalmente cuando empiezan a bajar la cantidad de funciones es a partir del 15, que la gente ya se está volviendo, que empiezan a preparar las cosas para los chicos, para el colegio", explicó el periodista, remarcando que la decisión no coincide con lo que suele suceder en otros veranos.

Ante la repercusión, Florencia Peña habló directamente con el programa y llevó tranquilidad al explicar qué fue lo que ocurrió. Según contó, la suspensión estuvo vinculada exclusivamente a su estado de salud y no a otros factores. "La levantó mi productor que vio que estaba realmente muy mal de la garganta. A mí me cuesta mucho levantar funciones. Me volví a Buenos Aires, me hice un estudio para ver cómo estaban mis cuerdas. Todavía no estoy tan bien", relató con sinceridad.

El cronista del ciclo fue al hueso y le preguntó si la decisión tenía que ver con un problema vocal o con la respuesta del público en la boletería. Lejos de esquivar la consulta, Peña fue clara y contundente: "El domingo estaba realmente en estado de probar. De hecho, tenía notas que hacer y las tuve que bajar todas. Bueno, raro en mí, pero realmente tengo que cuidar".

Así, la actriz dejó en evidencia que su prioridad hoy pasa por recuperarse y preservar su salud, mientras Pretty Woman continúa en cartel con ajustes obligados que generaron sorpresa, pero que, aseguran, responden a una situación personal que no admite demasiadas concesiones.