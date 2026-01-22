Florencia Peña confesó por qué evita vacacionar en la Argentina y generó polémica: el video

En ese sentido, dejó en claro que incluso cuando viaja dentro del país le resulta difícil pasar inadvertida. “Si me voy de viaje a Mendoza, me tengo que bancar que la gente me pida fotos, se sienta con derecho a tocarme, a abrazarme”, sostuvo, evidenciando situaciones que le generan incomodidad. Y agregó, marcando su necesidad de intimidad: “A veces tengo ganas de ser anónima, necesito ser anónima. Y eso acá no me pasa”.

Peña también reconoció que hace un gran esfuerzo por mantener una actitud respetuosa frente al cariño del público y la presencia constante de los medios. “Trabajo mucho para ser respetuosa cuando la gente se acerca y ni hablar cuando aparecen los cronistas. Entiendo que es el lado B de lo que elegí hacer, así que le pongo garra”, explicó.

Sin embargo, admitió que esa exposición permanente le genera un desgaste adicional cuando busca desconectarse y descansar. “La fama es un espacio muy complicado. A mí me gusta cuando me voy afuera... A nosotros a veces nos critican porque nos vamos al exterior. Yo me voy afuera básicamente porque puedo hacer cosas que no hago acá”, concluyó.

En ese marco, la actriz celebró recientemente sus 51 años en Miches, República Dominicana, acompañada por su esposo Ramiro Ponce de León, sus tres hijos y su madre. Durante la estadía disfrutaron de la playa, deportes acuáticos y una excursión en barco hacia la isla Saona, uno de los destinos más emblemáticos de la región por sus aguas turquesas y su entorno natural.

Desde sus redes sociales, Florencia compartió distintas postales familiares y dejó un mensaje que sintetiza el espíritu del viaje: “Los mejores viajes siempre son juntos. Que la vida nos encuentre celebrando siempre”.

Embed

Por qué Florencia Peña había dicho que no trabajaría con Fátima Florez

Florencia Peña dialogó con Intrusos (América TV), semanas atrás, desde Mar del Plata acerca de las primeras funciones de Pretty Woman, el musical que encabeza junto a Juan Ingaramo bajo la dirección de Ricky Pashkus. En la entrevista, explicó por qué prefiere mantenerse al margen de un tema que suele generar tensión entre los elencos: la llamada “guerra de las boleterías”.

"No me meto jamás en guerra de boleterías, soy muy feliz haciendo lo que hago. Mi único propósito es siempre superarme a mi misma, soy muy feliz subiéndome al escenario", expresó la actriz con firmeza.

Al referirse a la puesta en escena, Peña destacó la magnitud del proyecto y el esfuerzo que implicó llevarlo adelante: "Fue un esfuerzo enorme traer un musical de mucha jerarquía, orquesta en vivo en el escenario y muchos actores. Soy muy feliz haciendo musicales, ya vengo haciendo varios en el último tiempo y me ocupa que lo que hagamos sea de excelencia".

Respecto a la venta de entradas y al ranking de taquilla, la artista fue clara: "No interfiere con la clase de artista que soy", dejando en evidencia que no se deja influenciar por ese tipo de comparaciones habituales en el medio.

En la misma línea, Florencia Peña se refirió a Fátima Florez, quien protagoniza Fátima Universal en Mar del Plata, y despejó cualquier rumor de rivalidad:"No tengo ninguna guerra con Fátima, somos dos artistas distintas. Lo que ella hace no tiene nada que ver con lo que yo hago. La respeto muchísimo y sé que ella me respesta mucho a mi".

Por último, la actriz cerró con un mensaje de unidad y apoyo hacia sus colegas: "Yo siempre espero que nos vaya bien a todos, hacer teatro es un esfuerzo muy grande y no quiero que le vaya mal a ningún compañero. Obviamente querés que te vaya bien".