La dura acusación de Joel contra Mauro en Gran Hermano: "No merece estar en el reality"

“Considero que hasta el momento lo único que hizo fue estar con Furia y después no vi más nada y es una de las personas que conozco poco”, agregó para justificar su acusación.

Y cerró su argumento: "Me parece que tenés buena onda, pero desde que hiciste el juego para estar con alguna de las pibas, después te quedaste con Furia y se terminó. Te dejaste de relacionar con los demás o de proponer”.

Los repudiables dichos de Furia contra Ariel que podrían dejarla fuera de Gran Hermano

Esta semana la casa de Gran Hermano (Telefe) quedó revolucionada con la entrada de Alfa y Ariel Ansaldo. Esto llevó a Furia a tomar decisiones polémicas y muchas de sus actitudes fueron repudiadas en las redes sociales.

Lo cierto es que con la entrada de ambos, las aguas en la casa se dividieron entre quienes empatizaron más con Alfa y quienes con Ariel. Furia, como era de esperarse, estuvo del lado de Walter y eso la llevó a disparar repudiables contra Big Ari.

“¿Cómo le hacen esto a Alfa que es una estrella? Traigan comida para Ariel. Traigan comida para ese chabón que se va a comer todo”, deslizó la entrenadora y le causó fuertes criticas por parte de la audiencia.

Por otra parte en una charla con Mauro Dalessio, Juliana volvió a apuntar contra Ariel y comentó: “No, no, no, se va a comer todo. Si vos comés, imaginate lo que come ese muchacho".

“Quisiera que esté entrando un carrito de super tipo doce del mediodía con comida para Ariel para que no se coma todo, porque ese muchacho tiene que comer también, vino grandote, nada más voy a decir", expresó también ante las cámaras en otra oportunidad.