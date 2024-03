Gran Hermano: Cata enfrentó a Furia y se desató una guerra inesperada en la casa

Embed

"A mí no me esta haciendo bien esto.... Yo pensé que era mi amiga en serio", le dijo. "¿Me estás jodiendo?", reaccionó la estratega, desconcertada con lo que estaba escuchando.

"Ayer hablamos y fue suficiente. Te dije: 'disfrutá la casa'. Y mirá lo que pasó, te trajeron a alguien que te cae bien", sumó Furia, intentando cambiar la forma de ver las cosas de su amiga.

"No es mi amigo, pero él sabe lo que yo sufrí con Alfa afuera", retrucó Cata. "Yo soy tu amiga, por más que Alfa me diga cualquier cosa", añadió Furia. "A mí hay cosas que me lastiman. Sinceramente, yo estoy con ganas de irme a la mierda", remató la médica, dejando en evidencia que hay un punto de inflexión en la relación.

La estrategia secreta de Alfa para sacar a Furia de la casa de Gran Hermano

Furia lo pidió y se hizo realidad. Juliana Scaglione deseaba ver a Alfa en Gran Hermano. La producción escuchó su pedido y, el pasado lunes, el ex jugador reingresó a la casa más famosa del país.

La estratega no ocultó su fanatismo por Alfa y lo vio como un aliado, pese a que no fue bien recibido por de sus compañeros y menos aún por Catalina, que tuvo un conflicto con el hombre de Tigre en el exterior.

Sin embargo, en las últimas horas, Furia comenzó a sospechar de Alfa y descubrió su estrategia. El ex integrante de la edición pasada de Gran Hermano quiere generar una guerra entre ella y Cata.

Un conflicto entre ellas terminar de la peor manera. Y, sin dudas, lograría desestabilizar a Juliana, que -hasta el momento- viene imbatible con su juego en el reality.

"¿Alfa tendrá razón en marcarme a Catalina o será un gran mentira para que me pelee con mi amiga?", expresó esta tarde Furia, mirando a cámara, mientras limpiaba la cocina.

Está claro que ella está enceguecida con su gran ídolo, pero aún está a tiempo para reacomodarse y no salir perjudicada por su cercanía al ex integrante de Gran Hermano 2022, que es duramente cuestionado por muchos fanáticos del programa.