La entrevista viral donde María Becerra reflexionó sobre la posibilidad de ser mamá

En este contexto, en las redes comenzó a circular una entrevista que la artista dio a Revista Gente hace dos años, donde habló donde sus ganas de ser mamá y analizó la posibilidad de no cumplir su sueño de forma natural.

“Desde chiquita siempre dije que quería ser madre, me encantaría tener nenas, pero bueno, lo que Dios quiera. Siento que voy a ser una madraza. Estaría bueno, obviamente, tener una pareja estable, pero si en unos años eso no llega.... Me encantaría adoptar o hacer lo que sea, porque yo me muero por ser mamá“, expresaba María.

Además, en la misma entrevista mencionó: “Yo creo que tener hermanos es lo más lindo. Los hermanos son compinches, de repente tu hermana es tu mejor amiga también. Siento que la vida con hermanos es preciosa”.

j rei maria becerra 2.jpg

Cómo sigue la salud de María Becerra tras sufrir un embarazo ectópico con riesgo de vida

María Becerra atraviesa un complicado momento personal. La cantante de 25 años fue internada de urgencia tras sufrir un nuevo embarazo ectópico que derivó en una hemorragia interna con riesgo de vida.

“Esta noticia vinculada a un nuevo embarazo ectópico en María Becerra genera dolor. Es una mujer muy joven, de 25 años... en la vida personal le toca atravesar junto a Julián, Juli Rey, su pareja, esta segunda pérdida”, señaló Alejandra Peñalva en Arriba Argentinos (El Trece).

Según informaron, en el parte médico oficial se confirmó que María Becerra volvió a sufrir un embarazo ectópico que exigió una rápida intervención quirúrgica. Gracias a la actuación inmediata de Juli Rey y del equipo médico, se pudo frenar la situación a tiempo. La artista pasó por terapia intensiva, pero se encuentra estable y en recuperación.

“Salió sana y salva de la operación, con todo lo que esto implica… sabemos que los embarazos ectópicos requieren medicación, pero una rápida intervención quirúrgica porque hay un sangrado interno lo suficientemente grave”, añadió la periodista.

Actualmente, la cantante sigue internada y a la espera de ser trasladada a una sala común o intermedia, mientras cumple con reposo absoluto. Todas sus actividades profesionales fueron canceladas, incluyendo su participación en los Premios Platino en Madrid, evento al que planeaba asistir en el marco de su carrera internacional.

“Lo importante es que las noticias son buenas. Se actuó a tiempo, se está recuperando, están juntos”, concluyó.