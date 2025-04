Facundo Ambrosioni, el ex de Morena Rial, se casó: los detalles de la romántica boda

En una de las imágenes que compartieron de la celebración se pudo ver a la pareja posando en la iglesia junto a familiares y a Francesco, quien sostenía un cartel que decía: "Papi, ahí viene nuestro amor".

Para la boda, el futbolista eligió un smoking negro y una camisa blanca. En tanto, Camila lució un vestido de novia blanco largo y al cuerpo, con un escote corazón, cubierto de pedrería.

En las historias de Instagram de Facundo también se pudo ver el detalle de la torta de casamiento. La decoración de la misma contó con una foto de los novios cortada a la mitad.

Fuerte video: Morena Rial y la tensa nota con LAM con insultos y amenaza de gas pimienta

En medio de la aparición de chats que podrían complicar su situación luego de que la Justicia abrió su teléfono celular, Morena Rial y un cronista de LAM (América TV) protagonizaron una tensa charla que se vio al aire en el ciclo que conduce Ángel de Brito.

"La chorra se atrincheró en un kiosco, amenazó con llamar a la policía y después inventó que nuestro notero lo había agredido y era violencia de género", adelantó el conductor.

El periodista Rodrigo Bar se acercó en plena calle a charlar con la hija de Jorge Rial, quien se mostró incómoda y evitó en todo momento responder las consultas.

"Yo soy re buena onda, no me molestes, no tengo ganas de hablar con vos, te pido que no me jodas", le repetía Morena al cronista mientras continuaba con su paso.

"Flaco, dejá de romper.. los hue.. sos re cargoso. ¿No entendes flaco? No quiero hablar con vos", agregó visiblemente molesta.

El cronista siguió adelante con su labor y haciéndole preguntas a Morena Rial, quien en un momento le pidió el gas paralizante a una de las personas que la acompañaba.

"Hasta nos amenazó con tirarnos gas pimienta con sus amigas", indicó el cronista sobre el tenso intento de entrevista con la joven, quien se retiró en un taxi.

Luego, desde sus historias de Instagram, Morena Rial se defendió de lo ocurrido y alertó: “Lamentablemente hoy sufrí agresiones en un contexto de violencia de género por parte de un panelista de LAM. Ya está informado Alejandro Cipolla quien va a informar las medidas a tomar”.