L-Gante y su demoledor mensaje para Wanda Nara tras la separación: "Una mujer que..."

"Porque un hombre se respeta a sí mismo no ruega amor, no mendiga atención, no negocia su dignidad. Él sabe que su valor no está en cuánto ama, sino en cuánto se respeta", siguió Elián Valenzuela.

"El amor sin respeto es un veneno que debilita al hombre. Las emociones pueden engañarte, hacerte creer que lo correcto es quedarte, pero la verdad es clara: una mujer que realmente te valora jamás te pondrá en una posición donde tengas que elegir entre tu dignidad y tu amor. No hay excusas. O te respeta o te pierde", remarcó el músico..

Y cerró el posteo: "Las reglas son simples. La mayoría no las sigue y terminan atrapados en relaciones que destruyen su esencia, su enfoque y su potencial".

Wanda Nara blanqueó a su nuevo novio tras separarse de L-Gante y ya hubo presentación: "Cocidito"

A apenas unos días de confirmarse su separación de L-Gante y tras ser vinculada a un futbolista mexicano tras unos cruces de comentarios en redes, se conoció quién sería el nuevo amor de Wanda Nara.

Fue Ángel de Brito desde su ciclo por Bondi Live quien dio detalles del hombre que estaría viendo la mediática tras su separación del cantante y que es el ex de otra famosa.

El conductor reveló que Agustín Bernasconi, cantante y ex de Agustina Agazzani, de quien se separó a fines de 2021, es quien estaría actualmente con Wanda y ya habría conocido a las hijas de ella.

“Wanda Nara está morfándose a Agustín Bernasconi, el ex de Agus Agazzani. No es tan chiquito, ya tiene varias noches, está bastante cocidito”, expresó Ángel.

“Se cree un poquito mil pero no importa, es lindo", agregó entre risas. Y dio detalles del vínculo entre Wanda y Agustín: "Hubo un encuentro, fue al Chateau Libertador, las hijas de Wanda lo saludaron y después Wanda lo saludó de otra manera...".

Sobre el final, el conductor lanzó su teoría de celos que implementaría Wanda para Mauro Icardi: "¿Sabés como debe estar Icardi no? Cuando ve estas cosas. Yo creo que Wanda se los garc.. solamente para que se sepa y que Icardi explote, para mí es esa la teoría. Además de que se saca el gusto", finalizó.