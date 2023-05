La escandalosa división de bienes de Kevin Costner: sospecha de infidelidades y cifras millonarias

Los rumores habían empezado hace tiempo, allá por los 90, cuando la primera esposa del actor de El guardaespaldas, Cindy Silva, le pidió el divorcio luego de haberse enterado de varias infidelidades de su marido. A Costner ese matrimonio le costó 80 millones de dólares. Más tarde, cuando Costner se casó por segunda vez, con su mujer Christine Baumgartner, pautó un acuerdo prenupcial.

La fecha de separación fue el 11 de abril, según el pedido de divorcio que Baumgartner elevó a la Justicia de Los Ángeles. En ese documento pidió la custodia compartida de sus tres hijos: Cayden, de 16 años, Hayes, de 14, y Grace, de 13.

Costner solicitó el mismo régimen para con sus hijos y citó “diferencias irreconciliables”. En el documento también se mencionó los pormenores del acuerdo prenupcial: las propiedades del actor, sus bienes personales y la manutención conyugal.

Según la revista People, los bienes de Costner incluyen: “Joyas diversas y otros efectos personales; ganancias y acumulaciones del demandado antes del matrimonio, durante el matrimonio y desde y después de la fecha de separación; (además de tener) activos y obligaciones de propiedad separada adicionales a cada parte según lo dispuesto por el Acuerdo Prematrimonial”.

Se estima que la fortuna del actor es de 250 millones de dólares, según los medios especializados.

Netflix estrenó "Déjalo ir", la historia del matrimonio que pierde a su hijo e intenta recuperar a su nieto

Netflix sigue apostando por películas que enganchen al espectador y que, sobre todo, sean de calidad. En este sentido, la plataforma de streaming acaba de incluir en su catálogo una nueva propuesta que promete atrapar a más de uno. Se trata de "Déjalo ir" (título original: "Let Him Go"), un thriller dramático que combina a la perfección la acción y el suspenso con la familia como telón de fondo.

La película se estrenó el pasado miércoles 19 de abril en Netflix y ya ha conseguido conquistar a muchos espectadores. Dirigida y guionada por el cineasta estadounidense Thomas Bezucha, conocido por sus trabajos en películas como "Monte Carlo" (2011) o "La sociedad literaria y el pastel de piel de patata" (2018), "Déjalo ir" cuenta con un reparto de lujo, encabezado por actores de la talla de Diane Lane y Kevin Costner.

La trama de la película gira en torno a la historia de George y Margaret Blackledge, un matrimonio que, tras la muerte de su hijo, decide ir en busca de su nieto Jimmy, que se encuentra bajo la tutela de la poderosa familia Weboy. Sin embargo, la matriarca de esta familia, Blanche Weboy, no está dispuesta a dejar que el niño abandone su hogar, por lo que se enfrentará a los abuelos de Jimmy para impedirlo.

La crítica ha sido unánime en elogiar la calidad de "Déjalo ir". En Rotten Tomatoes, la película cuenta con una puntuación del 84%, mientras que en Google, las reseñas de los usuarios destacan la calidad del guion, la interpretación de los actores y la tensión que se genera a lo largo de todo el metraje.

En definitiva, "Déjalo ir" es una de esas películas que, aunque no hayas oído hablar de ella, merece la pena darle una oportunidad. Una historia llena de suspense, con unos personajes muy bien definidos y un reparto de auténtico lujo, que hará las delicias de los amantes del cine más exigentes.

