La China Suárez y Mauro Icardi subieron fotos después de tener intimidad y generaron revuelo
Mauro Icardi reapareció con un posteo romántico junto a la China Suárez, pero las fotos íntimas y su mensaje contra detractores generaron polémica.
7 abr 2026, 18:31
Mauro Icardi volvió a sacudir las redes sociales con un posteo que mezcló romance y polémica. El delantero del Galatasaray compartió una serie de fotos junto a la China Suárez que rápidamente se convirtieron en tema de conversación, no solo por la intimidad que mostraban, sino también por el mensaje que acompañó la publicación.
“Algo de marzo”, escribió el futbolista junto a cuatro imágenes en las que se lo ve muy enamorado con la actriz. Dos de esas selfies llamaron especialmente la atención: ambos aparecían en la cama, semidesnudos y apenas cubiertos por una sábana blanca. En una, sonreían a cámara; en la otra, la actriz le sostenía el rostro con ternura.
El posteo no se limitó a lo romántico. Icardi aprovechó para enviar un mensaje directo a quienes lo critican: “El silencio los dejó en evidencia, porque cuando se apaga el ruido quedan expuestos los que vivían de él. Sin alimento los parásitos desaparecen solos. Queda claro que no era periodismo, era dependencia. Que van a inventar mañana me pregunto, los leo atentamente”.
Las imágenes íntimas no pasaron desapercibidas y generaron un aluvión de comentarios en redes. Muchos usuarios cuestionaron la necesidad de mostrar ese nivel de exposición, mientras otros interpretaron el gesto como una respuesta a viejas burlas y polémicas. “¿Es necesario subir una foto encamado?”, “Les encanta el bardo”, fueron algunas de las reacciones más repetidas.
Después de varias semanas de silencio, el delantero eligió regresar al mundo virtual con un posteo que combinó amor y confrontación.
Cuál fue la frase sin filtro de Wanda Nara que volvió a encender la polémica con Mauro Icardi
Wanda Nara sabe cómo mantenerse en el centro de la escena y volver tendencia cada movimiento que hace. Esta vez lo demostró con una publicación que encendió las redes sociales y generó especulaciones sobre su destinatario. La conductora de MasterChef compartió en sus historias de Instagram una frase que, por su tono filoso, muchos interpretaron como dirigida a Mauro Icardi.
“¿¿Envidiosa yo?? Mirá si voy a tener envidia, si ya tengo una más grande”, escribió, desplegando su estilo provocador y dejando a sus seguidores con la intriga de a quién iba dirigido el comentario.
El recuerdo de viejas polémicas volvió a instalarse rápidamente. El año pasado, tras la filtración de un video íntimo del delantero del Galatasaray, Wanda se había burlado de su ex con la palabra “maní”, un gesto que se viralizó y terminó incluso formando parte de una campaña publicitaria.
Con esta nueva frase, Nara confirma que su capacidad para generar impacto sigue intacta. Entre ironías y mensajes picantes, logra que cada publicación se convierta en tema de conversación y que sus seguidores estén atentos a cada detalle.
Así, Wanda vuelve a demostrar que domina el juego mediático: con un estilo directo y provocador, convierte cualquier gesto en noticia y mantiene su lugar como una de las figuras más comentadas del espectáculo.