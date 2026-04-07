La China Suárez y Mauro Icardi subieron fotos después de tener intimidad y generaron revuelo

Después de varias semanas de silencio, el delantero eligió regresar al mundo virtual con un posteo que combinó amor y confrontación.

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Cuál fue la frase sin filtro de Wanda Nara que volvió a encender la polémica con Mauro Icardi

Wanda Nara sabe cómo mantenerse en el centro de la escena y volver tendencia cada movimiento que hace. Esta vez lo demostró con una publicación que encendió las redes sociales y generó especulaciones sobre su destinatario. La conductora de MasterChef compartió en sus historias de Instagram una frase que, por su tono filoso, muchos interpretaron como dirigida a Mauro Icardi.

“¿¿Envidiosa yo?? Mirá si voy a tener envidia, si ya tengo una más grande”, escribió, desplegando su estilo provocador y dejando a sus seguidores con la intriga de a quién iba dirigido el comentario.

El recuerdo de viejas polémicas volvió a instalarse rápidamente. El año pasado, tras la filtración de un video íntimo del delantero del Galatasaray, Wanda se había burlado de su ex con la palabra “maní”, un gesto que se viralizó y terminó incluso formando parte de una campaña publicitaria.

Con esta nueva frase, Nara confirma que su capacidad para generar impacto sigue intacta. Entre ironías y mensajes picantes, logra que cada publicación se convierta en tema de conversación y que sus seguidores estén atentos a cada detalle.

Así, Wanda vuelve a demostrar que domina el juego mediático: con un estilo directo y provocador, convierte cualquier gesto en noticia y mantiene su lugar como una de las figuras más comentadas del espectáculo.