La propuesta  publicitaria que Mauro Icardi habría recibido para dañar la imagen de Wanda Nara

La manera que eligió Wanda Nara para desmentir una acusación de Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi atraviesan uno de los momentos más tensos de su relación, luego de que la mediática denunciara a su ex por abandono de persona debido a que no habría pagado la obra social de sus hijas durante los últimos diez meses, una deuda que superaría varios millones de pesos. Por su parte, el futbolista realizó una presentación formal en el marco del pedido de restitución internacional de las niñas.

La situación parece alejarse cada vez más de una posible reconciliación y, en las últimas horas, Wanda recurrió a material fotográfico para cuestionar una versión que su ex había dejado caer sobre la supuesta distancia entre Andrés Nara, padre de la mediática, y las niñas.

Ante esta situación, la mediática publicó dos fotos particulares en sus historias de Instagram. En una de ellas, se puede ver a su padre cargando en brazos a una de sus nietas.

"Gracias abuelo por llevar a Fran a upa para todos lados cuando no podía caminar del dolor", destacó la empresaria y conductora, subrayando la presencia constante de su padre en el día a día con sus hijas.

andres nara con francesca hija de wanda nara

Luego, compartió una imagen de Juan Carlos Icardi, padre de Mauro, conversando con sus nietas. “Hay anécdotas que sólo un abuelo puede contar”, escribió junto a la foto de su ex suegro, dejando además un sutil mensaje dirigido a Icardi.