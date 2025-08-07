A24.com

La propuesta publicitaria que Mauro Icardi habría recibido para dañar la imagen de Wanda Nara

Mauro Icardi habría recibido una oferta para enfrentar la campaña de Wanda Nara, que lo deja en una posición muy comprometida públicamente.

7 ago 2025, 22:15
Mauro Icardi y Wanda Nara trasladaron sus discusiones y conflictos al ámbito de los negocios publicitarios, donde se refieren indirectamente el uno al otro, sin agresiones directas, pero con campañas que generan indignación y que no deberían exponerse públicamente.

En las últimas horas se conoció que la empresaria de cosméticos se convirtió en la figura principal de una reconocida marca de maní, haciendo alusión al video íntimo que circuló de su expareja y jugando con ese doble sentido. Pero, como es sabido, cuando uno actúa, el otro también responde.

Según mencionó Santiago Sposato en DDM (América TV), una marca de hamburguesas habría contactado a Icardi. La apuesta, según el periodista, estaría vinculada a los chats que circularon en el verano de 2025, donde el futbolista parecía ponerle nombres a las partes íntimas de Nara.

“Hay una empresa de publicidad, me comuniqué con ellos, los que se encargan de hacer la campaña de una casa de hamburguesas”, contó el periodista a sus compañeros y televidentes. Además, dejó entrever a quién se refiere: “Tienen una hamburguesa que es la XXL, y le acercaron a los representantes de Icardi una propuesta para que él haga una campaña de la hamburguesa XXL”.

La manera que eligió Wanda Nara para desmentir una acusación de Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi atraviesan uno de los momentos más tensos de su relación, luego de que la mediática denunciara a su ex por abandono de persona debido a que no habría pagado la obra social de sus hijas durante los últimos diez meses, una deuda que superaría varios millones de pesos. Por su parte, el futbolista realizó una presentación formal en el marco del pedido de restitución internacional de las niñas.

La situación parece alejarse cada vez más de una posible reconciliación y, en las últimas horas, Wanda recurrió a material fotográfico para cuestionar una versión que su ex había dejado caer sobre la supuesta distancia entre Andrés Nara, padre de la mediática, y las niñas.

Ante esta situación, la mediática publicó dos fotos particulares en sus historias de Instagram. En una de ellas, se puede ver a su padre cargando en brazos a una de sus nietas.

"Gracias abuelo por llevar a Fran a upa para todos lados cuando no podía caminar del dolor", destacó la empresaria y conductora, subrayando la presencia constante de su padre en el día a día con sus hijas.

andres nara con francesca hija de wanda nara

Luego, compartió una imagen de Juan Carlos Icardi, padre de Mauro, conversando con sus nietas. “Hay anécdotas que sólo un abuelo puede contar”, escribió junto a la foto de su ex suegro, dejando además un sutil mensaje dirigido a Icardi.

el papá de mauro icardi con las hijas de wanda nara

     

 

