Kennys Palacios contó la verdad de su relación con Mauro Icardi y dio detalles de la última charla que tuvieron

Luego le preguntaron qué opinaba de que Mauro Icardi se haya ido a vivir a Turquía con la actual novia la China Suárez y manifestó: “No tengo ni idea. Eso ya es problema de cada uno. Si me pasaría a mí vería en ese momento que haría, es muy personal”.

"Mi relación con Mauro es cero", dejó en claro Kennys Palacios. Y sobre los cuestionamientos como mamá que recibe Wanda, él la defendió de manera contundente: "Los de la tele primero que se fijen quiénes son ellas como madres en vez de opinar de los demás. En vez de estar dando clases de cómo ser como madres, sean madres ustedes".

"Es muy fácil en la tele opinar, así se hace, así no se hace. ¿Y ustedes quiénes son? Porque están frente a una pantalla y saben que hablar de Wanda rinde y la matan solamente por ese motivo porque sino el programa se les cae a pedazos", continuó firme el estilista bancando a su gran amiga.

Y cerró: "A Wanda no le afecta, cero. Mirá si le va a afectar que una que esté frente a la pantalla la cuestione como madre. Los únicos que la pueden cuestionar como madre son los hijos, los demás son un pedo, nada”.

El picante mensaje de Kennys Palacios tras el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi en el Chateau: "Son unos..."

Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizaron un gran escándalo el pasado 27 de junio cuando el futbolista se apersonó en el edificio Chateau Libertador para buscar a sus hijas tras la resolución de la Justicia que lo autorizaba a estar con las niñas durante una semana.

En ese conexto, y ante la gran cantidad de versiones que circularon sobre lo que ocurría en el interior del edificio, el estilista y amigo de Wanda Nara, Kennys Palacios, emitió un duro mensaje desde su cuenta de X (ex Twitter).

"Todos lo que tiran mierda a una madre desesperada son unos hdp donde están todas las que se llenaron la boca que el papá el papá donde están? Cierren el orto", lanzó de manera furiosa Kennys bancando a su amiga en medio del conflicto.

En aquella oportunidad el futbolista se acercó ese día por la mañana al edificio a retirar a sus hijas y estuvo allí durante diez horas, pudiendo irse con su auto y las niñas alrededor de las 21 horas y se reportó un escándalo donde también intercedió personal policial.