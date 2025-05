La reacción de la China Suárez cuando la increparon por mostrar las camisetas que Galatasaray le regaló a sus hijos

Pero hubo una postal en especial que llamó la atención. Se trata de la fotografía que posteó la China con las camisetas y los shorts oficiales del club con los nombres personalizados de sus tres hijos -Rufina, Magnolia y Amancio- que el Galatasaray les regaló.

Camisetas del Galatasaray de los hijos de la China Suárez.jpg

Lo cierto es que la imagen desató una enorme polémica, teniendo en cuenta que las hijas de Icardi no pudieron acompañar a su papá por la feroz guerra que mantiene con su ex Wanda Nara, y desde las redes no tardaron en cuestionar la publicación de la China para dejar en evidencia que no se había incluido a Francesca e Isabella en el presente.

Así las cosas, hace unas horas cuando Eugenia Suárez abrió la cajita de preguntas de Instagram no tuvo inconveniente alguno en responderle a un usuario que le consultó directo "¿por qué no hubo camisetas para los hijos de él?". "Claro que hay. Sólo que no me corresponde subirlo a mí", fue la tajante respuesta de la actriz dejando en claro que el club no dejó de lado a Francesca e Isabella, sólo que ella se limitó a mostrar los regalos que recibieron sus hijos.

IG China Suárez - camisetas del Galatasaray para sus hijos.jpg

Filtran un escandaloso video de la China Suárez y Mauro Icardi en la fiesta de Galatasaray

La China Suárez y Mauro Icardi sin duda se llevaron todas las miradas y atención de la prensa en lo que fue la consagración número 25 de liga del Galatasaray de Turquía este último fin de semana.

La pareja del momento viajó el sábado desde San Fernando en avión privado a Estambul y el domingo ya se encontraban presentes en uno de los sectores vip del estadio.

Lo cierto es que tras el partido que consagró al popular club turco campeón, apareció un escandaloso video de la China Suárez y Mauro Icardi en la fiesta donde formó parte el plantel, directivos y trabajadores de la institución.

Embed

Lo cierto es que uno de los dos quedó en offside por un letal detalle que circuló en las redes en pleno festejo por el campeonato que tuvo lugar en un boliche.

Se hizo viral el momento en el que la China y Mauro charlaban bien de cerca por la música y al costado sobre una baranda mientras él tomaba unas cerveza y hacía un gesto con su mano, a lo que los fans del club marcaron el estado en que se encontraría el futbolista.

“Mauro Icardi parece borracho”, señaló la cuenta Galatasaray Facts al compartir las imágenes. Otros seguidores de la red social X en tanto opinaron apuntando contra la China y su presencia constante al lado del futbolista: “Quemándole el coco”, “Dale espacio, hermana”, “La intensidad de esta mujer, por Dios” y “Dejalo festejar con sus compañeros”, se leyó.