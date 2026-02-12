Los participantes de MasterChef Celebrity se enfrentaron a almejas gigantes y quedaron en shock

“Esta almeja es el molusco más grande del Mar Argentino. Tiene varias denominaciones, como panopea trompa de elefante”, explicó el jurado mientras los famosos observaban entre fascinación y horror.

Por su parte, Donato De Santis buscó bajar la tensión aportando información culinaria: “Pueden comerla hervida, frita, al vapor, etc. Tiene mucha versatilidad y hay que limpiarla bien. Es parecido a cuando limpian un calamar. Su parte comestible es bastante y obviamente tienen que retirar su valva”.

Evangelina, una de las más conmovidas por la escena, intentó racionalizar el momento y sostuvo que no sentía tanto pesar porque estos moluscos no tienen cerebro y no está confirmado que puedan sentir dolor.

Cuál fue la consigna obligatoria para presentarlas

Como si el impacto visual no fuera suficiente, Germán Martitegui sumó presión al desafío: 60 minutos para preparar un plato libre con panopeas y, además, una salsa con yogurt como acompañamiento obligatorio, con apenas tres minutos de mercado.

El resultado fue una de las pruebas más tensas y comentadas del ciclo, donde el ingrediente principal no solo puso a prueba la técnica de los participantes, sino también su estómago y sus nervios.

Finalmente, la prueba dejó consecuencias: Ian Lucas y Maxi López lograron salvarse y subieron al balcón, mientras que Andy Chango y Evangelina Anderson no convencieron al jurado con sus platos y se llevaron el temido delantal gris, cerrando una gala cargada de tensión, nervios y una experiencia que muchos de los participantes difícilmente olvidarán.

Una vez más, MasterChef Celebrity demostró que no solo se trata de cocinar bien, sino de enfrentarse a ingredientes tan extremos como impactantes.