Los participantes de MasterChef Celebrity se enfrentaron a almejas gigantes y quedaron en shock

Una prueba extrema con panopeas gigantes descolocó a los famosos, obligó a sacrificarlas en el momento y terminó con delantales grises en una de las noches más particulares de MasterChef Celebrity. Mirá el video.

12 feb 2026, 00:55
La emisión de este miércoles de MasterChef Celebrity (Telefe) dejó una de las escenas más fuertes de la temporada. Los participantes se encontraron cara a cara con panopeas gigantes, almejas de gran tamaño y aspecto tan extraño como intimidante, que debían sacrificar y cocinar para evitar los temidos delantales grises.

La situación descolocó por completo a figuras como La Joaqui, Maxi López, Emilia Attias, Evangelina Anderson, Ian Lucas y Andy Chango. Las almejas no solo impresionaban por su tamaño, sino porque seguían moviéndose y expulsando agua sobre las mesadas, generando gritos, rechazo y hasta negociaciones insólitas: Maxi llegó a prometerle una cena a Wanda Nara con tal de no tocarlas.

Conocidas también como almeja generosa o “trompa de elefante” por su particular forma, las panopeas son uno de los moluscos más grandes del mar argentino y no suelen verse en la cocina cotidiana, mucho menos vivas.

Ante el desconcierto general, Damián Betular tuvo que intervenir directamente en algunas estaciones para arrojarlas al agua hirviendo y dar inicio al proceso de cocción.

“Esta almeja es el molusco más grande del Mar Argentino. Tiene varias denominaciones, como panopea trompa de elefante”, explicó el jurado mientras los famosos observaban entre fascinación y horror.

Por su parte, Donato De Santis buscó bajar la tensión aportando información culinaria: “Pueden comerla hervida, frita, al vapor, etc. Tiene mucha versatilidad y hay que limpiarla bien. Es parecido a cuando limpian un calamar. Su parte comestible es bastante y obviamente tienen que retirar su valva”.

Evangelina, una de las más conmovidas por la escena, intentó racionalizar el momento y sostuvo que no sentía tanto pesar porque estos moluscos no tienen cerebro y no está confirmado que puedan sentir dolor.

Cuál fue la consigna obligatoria para presentarlas

Como si el impacto visual no fuera suficiente, Germán Martitegui sumó presión al desafío: 60 minutos para preparar un plato libre con panopeas y, además, una salsa con yogurt como acompañamiento obligatorio, con apenas tres minutos de mercado.

El resultado fue una de las pruebas más tensas y comentadas del ciclo, donde el ingrediente principal no solo puso a prueba la técnica de los participantes, sino también su estómago y sus nervios.

Finalmente, la prueba dejó consecuencias: Ian Lucas y Maxi López lograron salvarse y subieron al balcón, mientras que Andy Chango y Evangelina Anderson no convencieron al jurado con sus platos y se llevaron el temido delantal gris, cerrando una gala cargada de tensión, nervios y una experiencia que muchos de los participantes difícilmente olvidarán.

Una vez más, MasterChef Celebrity demostró que no solo se trata de cocinar bien, sino de enfrentarse a ingredientes tan extremos como impactantes.

