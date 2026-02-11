Marixa Balli estalló en MasterChef Celebrity tras las críticas del jurado: "Me sacaron las ganas de cocinar"

Por su parte, Donato de Santis coincidió con su compañero y sumó: “Es muy buena la propuesta para introducir unos bichitos, pero no resultó tan bien”.

Las palabras del jurado golpearon fuerte a la mediática, que no pudo disimular su bronca y se quebró frente a todos: “Siento que desde hace un tiempo vengo teniendo malas devoluciones, entonces me sacaron las ganas de cocinar”.

Visiblemente molesta, Marixa fue por más delante de sus compañeros y lanzó una frase que dejó helado al estudio: “Me molesta porque acá no hay ningún chef, no quiero bancarme devoluciones feas. Te bajan el autoestima a -30, uno le pone mucho”.

El momento se volvió uno de los más tensos de la temporada y dejó en evidencia el desgaste emocional que empiezan a sentir varios participantes en esta etapa clave del reality.

Por qué Marixa Balli cerró sus local en Flores

Semanas atrás, Marixa Balli explicó con sinceridad en LAM (América TV) los motivos que la llevaron a cerrar sus locales en el barrio comercial de Flores.

“El año pasado empecé a cerrar, se me empezaban a cortar algunos contratos de alquiler y empecé a darme cuenta de que la situación venía muy para atrás”, relató algo preocupada

En su testimonio, Balli también apuntó a los costos que implicaba continuar en determinadas zonas comerciales. “Flores es muy caro. No el alquiler, sino la renovación”, señaló en el ciclo que conduce

Al ser consultada sobre si se trataba de una suma de factores o de una crisis sin precedentes, fue categórica: “Sí, nunca vivimos una situación así tan difícil, nunca”.