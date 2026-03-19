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Preocupación total: Andrea del Boca salió de la casa de Gran Hermano en ambulancia

La actriz Andrea del Boca fue retirada este jueves al mediodía de la casa de Gran Hermano en una ambulancia. Los motivos.

19 mar 2026, 14:10
Preocupación total: Andrea del Boca salió de la casa de Gran Hermano en ambulancia
Preocupación total: Andrea del Boca salió de la casa de Gran Hermano en ambulancia

Preocupación total: Andrea del Boca salió de la casa de Gran Hermano en ambulancia

Este jueves en Intrusos (América Tv) dieron una información urgente sobre Andrea del Boca en el reality Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Según explicaron en el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, la actriz fue retirada de la famosa casa hace instantes en una ambulancia.

"La están llevando", precisó Pallares. Hace unas horas, la actriz decidió controlarse la presión dentro de la casa y admitió que el encierro la estaba afectando pero que tenía intenciones de continuar en el programa pese a los roces y tensiones que trae el juego en el día a día entre los participantes.

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"No me pienso ir", dejó en claro al hablarle a la gente en el espacio de streaming mientras que días antes se la había visto muy afectada y entre lágrimas en el confesionario al hablar con el Big tras una tensa discusión en el living en uno de los juegos planteados por la producción.

A lo que Daniel Ambrosino indicó que esta salida de la destacada actriz de la casa sería de "manera momentánea". "Ella el otro día estaba hablando en el straming que se estaba tomando la presión y hay una cuestión de salud", aseguró el panelista.

Y además puso en contexto: "De todas maneras hay una cuestión que podría tener que ver con lo judicial. No sé si es en este caso puntual pero la salida de Andrea podría tener que ver con la apelación que hizo la fiscal Fabiana León por la apelación de la causa Mamá Corazón, serie que nunca se presentó y en el juico fue absuela", comenzó desarrollando Ambrosino.

"El trabajo de la fiscal en este caso es apelar. Lo concreto es que posiblemente Andrea del Boca reciba una citación para presentarse a declarar ante la Justicia. Andrea del Boca habría tenido una comunicación con su abogado Juan Pablo Fioribello que le comunicó esta situación y en breve podría darse la salida de la actriz para presentarse ante la Justicia porque podría ser citada para declarar por la causa y después pueda volver a la casa", finalizó el periodista.

Cabe recordar que Andrea del Boca fue absuelta en septiembre de 2025 en la causa por presunta defraudación al Estado en la telenovela Mamá Corazón, cuya sentencia del Tribunal Oral Federal N° 7 fue apelada por la fiscalía.

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Qué dijo Andrea del Boca al tomarse la presión en Gran Hermano

Andrea del Boca vivió un momento de tensión dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada al admitir que el encierro la afecta más de lo esperado y decidió controlarse la presión.

“Acá tendría que putear un poco más para que no me suba la presión”, lanzó la actriz, evidenciando que la convivencia y los conflictos empiezan a pasarle factura.

Sin embargo sostuvo su deseo de seguir en el programa: “Muchos deben haber pensado que en dos días me iba a ir. No me pienso ir”, aseguró con determinación, dejando en claro que no está dispuesta a abandonar la competencia.

“En algunos momentos me saldrá de una manera educada y en otros de una manera más abrupta o con alguna puteada”, adelantó Andrea del Boca.

“Si tengo 51 años de carrera es porque ustedes me han apoyado. El soberano es el que decide”, expresó la artissta reforzando su confianza en el respaldo del público.

Andrea ve esta experiencia televisiva como un desafío personal: una instancia para reinventarse, resistir y seguir en juego.

“La vida siempre te da otra oportunidad. Estoy fuerte, firme y con ganas de jugar si ustedes me siguen aceptando”, cerró reflexiva y decidida a seguir dando pelea dentro de la casa.

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