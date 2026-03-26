Ian Lucas confirmó su pelea con Chino Leunis en MasterChef y contó datos inéditos

Incluso, remarcó que la relación terminó en buenos términos y con un cierre positivo: “Me dijo: ‘amigo, voy a tener más cuidado’. De hecho, en la final, él fue uno de los que más me ayudó. O sea, súper caballero. La verdad, como se tenía que arreglar el problema, lo arreglamos”.

Con la consagración ya en el bolsillo, Ian Lucas atraviesa un gran presente y eligió bajar la espuma de la polémica, mostrando que, más allá de cualquier chispa, el respeto terminó primando entre ambos.

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Qué dijo Ian Lucas en SQP sobre el duro comunicado que publicó contra Evangelina Anderson

Ian Lucas volvió a hablar del escándalo sentimental que lo vinculó con Evangelina Anderson durante su paso por MasterChef Celebrity (Telefe) y dejó en claro que, aunque el tema ya no ocupa el centro de su vida, todavía le genera repercusiones.

Invitado al programa SQP, en América TV, el influencer se mostró relajado, pero no esquivó ninguna pregunta en el mano a mano con Yanina Latorre. Con un tono más reflexivo, dio detalles de cómo vivió la situación y qué le dejó aquella exposición mediática.

"Siempre respeté la situación de ella: estaba en un divorcio. Conocí a sus tres hijos. Siento que debe tener sus motivos. Nunca subí ni conté nada. Nunca quise el blanqueo, nunca fuimos novios; solo pedí no quedar como un gil", confesó, marcando su postura sobre el vínculo.

Además, explicó el trasfondo del comunicado que generó tanto ruido en su momento: "Me fui a México y estaba trabajando. Vi que me nombraban en programas y dije: 'Che, parece que no terminó'. Es feo cuando escuchan una versión, y por eso el comunicado".

Con el paso del tiempo, el episodio parece empezar a diluirse, aunque, como dejó entrever Ian, todavía quedan capítulos por cerrar en una historia que dio mucho que hablar.



