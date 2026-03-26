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Ian Lucas confirmó su pelea con Chino Leunis en MasterChef y contó datos inéditos

El ganador de MasterChef Celebrity Ian Lucas habló, por primera vez, del tenso cruce con el Chino Leunis y sorprendió al contar cómo de desarrolló fuera de cámara.

26 mar 2026, 21:34
Ian Lucas confirmó su pelea con Chino Leunis en MasterChef y contó datos inéditos
Ian Lucas confirmó su pelea con Chino Leunis en MasterChef y contó datos inéditos

Ian Lucas confirmó su pelea con Chino Leunis en MasterChef y contó datos inéditos

El paso de MasterChef Celebrity (Telefe) no solo dejó momentos de gloria para Ian Lucas, sino también algunos roces que hasta ahora se mantenían en silencio. Finalmente, el campeón decidió contar su versión sobre el vínculo con Chino Leunis y confirmó que no todo fue color de rosas.

Invitado a Sálvese Quien Pueda (América Tv), el programa que conduce Yanina Latorre, el cocinero habló sin rodeos cuando le consultaron por los rumores: “Lo del Chino, sí, fue verdad. Fue como algo del programa. ¿Viste cuando pasa algo en un partido y queda en la cancha? Fue medio así”, confesó, dejando en claro que el conflicto existió.

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Lejos de escalar la polémica, Ian explicó que el contexto fue clave para que se generara la tensión. “Yo siento que nos agarró en un momento que estábamos todos como muy saturados”, señaló. Y profundizó sobre qué lo incomodó: “Él hace chistes. Tal vez yo ya estaba medio cansado y me lo tomé un poco más personal”.

Sin embargo, el cruce no pasó a mayores. El propio ganador destacó que la situación se resolvió rápidamente gracias a un gesto del conductor: “Por suerte, esa noche él me llamó por teléfono y lo pudimos hablar. Es una persona súper buena. O sea, él no quería bardo, yo tampoco”.

Incluso, remarcó que la relación terminó en buenos términos y con un cierre positivo: “Me dijo: ‘amigo, voy a tener más cuidado’. De hecho, en la final, él fue uno de los que más me ayudó. O sea, súper caballero. La verdad, como se tenía que arreglar el problema, lo arreglamos”.

Con la consagración ya en el bolsillo, Ian Lucas atraviesa un gran presente y eligió bajar la espuma de la polémica, mostrando que, más allá de cualquier chispa, el respeto terminó primando entre ambos.

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Qué dijo Ian Lucas en SQP sobre el duro comunicado que publicó contra Evangelina Anderson

Ian Lucas volvió a hablar del escándalo sentimental que lo vinculó con Evangelina Anderson durante su paso por MasterChef Celebrity (Telefe) y dejó en claro que, aunque el tema ya no ocupa el centro de su vida, todavía le genera repercusiones.

Invitado al programa SQP, en América TV, el influencer se mostró relajado, pero no esquivó ninguna pregunta en el mano a mano con Yanina Latorre. Con un tono más reflexivo, dio detalles de cómo vivió la situación y qué le dejó aquella exposición mediática.

"Siempre respeté la situación de ella: estaba en un divorcio. Conocí a sus tres hijos. Siento que debe tener sus motivos. Nunca subí ni conté nada. Nunca quise el blanqueo, nunca fuimos novios; solo pedí no quedar como un gil", confesó, marcando su postura sobre el vínculo.

Además, explicó el trasfondo del comunicado que generó tanto ruido en su momento: "Me fui a México y estaba trabajando. Vi que me nombraban en programas y dije: 'Che, parece que no terminó'. Es feo cuando escuchan una versión, y por eso el comunicado".

Con el paso del tiempo, el episodio parece empezar a diluirse, aunque, como dejó entrever Ian, todavía quedan capítulos por cerrar en una historia que dio mucho que hablar.

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