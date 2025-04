Mauro Icardi explotó contra una mujer que aseguró ser abogada: "Incompetente y poco profesional"

"Falso. ¿Esta es la misma que busca prensa desde Diciembre? Dejen de darle prensa a CUALQUIERA que se cuelga de mi nombre. Ya el título de abogada al lado de mi nombre le queda grande. Incompetente, poco profesional con su 'trabajo' y ahora quiere ser mediática", escribió.

Además, sentenció: "No la conozco. No es mi abogada. No tiene nada que ver conmigo y menos manejarme mis inversiones. Desde mañana se encargarán mis abogadas reales".

Tras su comunicado, lo cierto es que hasta el momento Burgos no volvió a dar declaraciones públicas ni responder a la versión del futbolista.

Fuerte denuncia de Mauro Icardi a Wanda Nara por la exposición de su caso en una universidad

Este martes trascendió una denuncia que los abogados de Mauro Icardi habrían presentado contra Wanda Nara y Nicolás Payarola por el incumplimiento de las resoluciones judiciales manifestando que el profesional habría expuesto el caso en la Universidad Nacional del Litoral.

Todo salió a la luz cuando la usuaria de X, Alina Cambon, compartió el documento que muestra la denuncia del futbolista. “Los abogados de Mauro Icardi denunciaron los hechos ocurridos en la Universidad Nacional del Litoral”, escribió.

"Tal conducta se caracteriza por la violación e incumplimiento de las resoluciones judiciales, de las normas procesales y de fondo y muchas de ellas de rango constitucional. Como así también en contra de toda norma y conducta ética profesional", expresa el escrito.

Además, indica: "El mencionado accionar fue sancionado durante la tramitación de esta causa y sin embargo se insiste en la misma conducta antijurídica".

"Los principios de buena fe y lealtad procesal fueron ultrajados en forma sistemática con un desprecio manifiesto a la ley y el procedimiento judicial, más aún cuando en los mismos se encuentran comprometidos las personas menores de edad, dentro de un proceso de familia”, se lee al final.