Así está hoy la mamá de Mauro Icardi: las fotos que se filtraron luego de varios años

En las últimas horas, en su cuenta de Instagram, Ivana Icardi compartió fotos junto su madre y una de sus hermanas.

“No solo me reencontré con dos de las mujeres más importantes de mi vida en Cádiz, sino también volví a reencontrarme con el baloncesto, con el deporte que fue mi vida toda mi adolescencia”, escribió en el posteo.

image.png

“Volver a este lugar en el que estuve hace años como jugadora me pareció mágico, y ver a mi hermanita de 11 años debutando con la selección canaria un orgullo”, agregó.

image.png

Ivana Icardi despejó cualquier rumor de conflicto familiar. “Para todos los que te critican en Argentina, es todo mentira lo que dicen, sos la madre del año”, remarcó.

image.png

Ivana Icardi incineró al futbolista vinculado a Wanda Nara y mostró el mensaje que le escribió: "Macherío"

Wanda Nara recibió un mensaje bomba de un futbolista extranjero tras subir una foto hot a Instagram y el tema tomó gran trascendencia tras su reciente separación de L-Gante.

Se trata de Daniel Guzmán Jr, futbolista de 32 años de la selección de México, quien comentó de manera muy insinuante un posteo de la mediática.

"Te amo", expresó ante la sensual imagen que subió Wanda en uno de sus últimos feed con la música de Justin Bieber. Y ella respondió con un pícaro emoji de una cara dando un beso.

wanda nara foto hot comentario futbolista mexicano.jpg

Lo cierto es que desde su cuenta en X, Ivana Icardi, hermana de Mauro y quien está enfrentada hace años a Wanda, publicó un antiguo mensaje privado que llegó de ese futbolista años atrás (2019).

En el mismo se ve como de la nada el deportista le escribe a la hermana de Mauro por privado y ella nunca le contestó ni tampoco lo seguía en redes.

"Hola Ivana, cómo estás? Solo quería saludarte, que Dios te bendiga", le decía por mensaje privado de Instagram Daniel Guzmán Jr sin tener éxito con la respuesta de la rosarina.

Ante esto, y tras el revuelo que generó el cruce de mensajes de Wanda con el futbolista, Ivana Icardi reflexionó picante: "Para las que a veces se creen que ciertas son unas triunfadoras, vengo a recordarles que otras muchas no lo 'parecemos' tanto porque tenemos dignidad, no somos interesadas y no rogamos atención del macherío a toda costa para ser mantenidas. Pero oportunidades no faltan".