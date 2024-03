Mauro se metió con las jugadoras de Gran Hermano y no se lo dejaron pasar: "Con unos ovarios..."

"Fue con la única persona que conecté en serio desde el principio. Y fue la única que tiene los huevos y la actitud para estar con alguien acá adentro, el resto son todos unos tibios", le respondió muy canchero.

Virginia Demo, enseguida, le paró el carro y le contestó: "Me parece una reverenda pelo... que digas que la gente es tibia porque no co... acá adentro. Yo no co.. porque no tengo con quién".

Acto seguido, Catalina intervino enojadísima y disparó: "Estás diciendo que las mujeres somos tibias y en este Gran Hermano las mujeres no son tibias. Somos mujeres hechas y derechas y bien plantadas con unos ovarios así de grandes".

Santiago del Moro anunció un nuevo ingreso en Gran Hermano: "Falta poco"

El conductor Santiago del Moro hizo un anuncio durante este fin de semana donde confirmó que habrá un nuevo ingreso en la casa más famosa del país, Gran Hermano (Telefe).

Cabe recordar que desde la entrada de Virginia Demo, quien reemplazó a Carla De Stéfano, ingresaron en total diez jugadores al reality, entre el repechaje y los participantes nuevos.

Este fin de semana el presentador confirmó que ingresará alguien más. “Falta poco”, respondió Del Moro en una de sus historias de Instagram.

El conductor, que abrió la cajita de preguntas y respuestas de la red social, le contestó a un seguidor que le consultó si habrá mascotas en el reality, como hubo en la edición anterior. "Sí, falta poco" fue la respuesta del animador.

En la edición 2022, donde ganó Marcos Ginocchio, ingresaron dos perritos al juego: Mora y Caramelo.