Quién es la actriz porno con la que Guillermo Coppola mantuvo un fogoso romance: sus declaraciones

Recibida de profesora de danzas a temprana edad, supo dedicarse de lleno a dar clases y al teatro, llevándola a recorrer el mundo en sus giras alrededor de Japón, Francia o Italia, entre muchos otros países. Así como también supo compartir escenario con primeras figuras del espectáculo nacional, como Moria Casán, Nito Artaza o Nacha Guevara.

Lo cierto es que en las últimas horas, Sandy habló en exclusiva del breve pero intenso romance que mantuvo años atrás con el famoso manager futbolístico, ante la consulta de si alguna vez tuvo sexo con un futbolista. "Es una pregunta muy íntima, pero debo confesar que sí. Pero más que futbolista, manager de futbolistas", señaló de movida.

Como pistas, deslizó que es "alto, muy buen mozo, súper fachero. Hacía una serie que se llamaba Los muchachos y esta es la pista con la que lo tenés que sacar: tiene el pelo blanco". E inmediatamente aseguró que "fue un momento donde podíamos tener un romance, porque fue un romance más que touch and go. Es Guillermo Coppola. ¡Esa cabecita de algodón! Fue hermoso".

Por último, Sandy remarcó que su relación con Coppola "fue un romance pasional, muy lindo, cortito pero inolvidable", así como concluyó contando que la primera vez que tuvieron sexo "fue en el auto. Y después, las otras veces en mi casa porque me venía a visitar".

Marcela Tauro reveló una cita íntima fallida que Guillermo Coppola tuvo con una famosa

En marzo pasado, Guillermo Coppola estuvo en boca de todos tras el estreno de la serie que retrata su vida. Como no podía ser de otra manera, la producción narra algunos de los amoríos del representante de jugadores.

Uno de los romances más resonantes fue el que tuvo con María Fernanda Callejón. En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), la periodista Marcela Tauro confirmó que la historia con la sensual morocha fue real, aunque advirtió que -durante años, se trató de "un secreto a voces”.

Por otro lado, la panelista de Intrusos contó que una figura muy famosa del medio quiso seducir a Guillermo Coppola, pero él se echó para atrás. "Es una mujer del más alto nivel. No es Susana. No terminó pasando nada porque algo le pasó a él. No sé, no digo más...", sostuvo.

"¿Arrugó? ¿Se achicó? ¿Se comió los mocos?", quiso saber el notero de Socios del espectáculo, Walter Leiva. "No llegó a pasar. Sí, se comió los mocos”, admitió Marcela Tauro.

Al finalizar, la integrante de Intrusos mencionó que las mujeres que estuvieron con Coppola "conocieron un mundo maravilloso". "Conocían un mundo maravilloso porque es un hombre muy generoso. Falta la segunda parte, la tercera y la cuarta de la serie", remató.