La llamativa respuesta de Cinthia Fernández cuando le preguntaron por su boda con Roberto Castillo

"¿Te vas a casar?", le escribió uno de ellos a través de la cajita de preguntas de Instagram. Sin embargo, la respuesta que dio Cinthia dejó a más de un sin palabras.

Y es que con un aire misterioso, la influencer expresó: "Pronto, quizás nadie se entera o nadie se enteró y estamos casados. La fiesta queremos que sea este año, esperemos llegar a organizarla".

De esta forma, la ex angelita dejó entrever que aunque la fiesta todavía está pendiente, puede que la pareja ya haya dado el sí de forma secreta.

Cinthia Fernández sobre su casamiento

Cinthia Fernández reveló los verdaderos motivos de su salida de LAM: ¿se fue por culpa de una angelita?

Aunque con intermitencias, está claro que Cinthia Fernández es una histórica angelita que ha acompañado a Ángel de Brito en LAM (América TV) durante muchos años. Y mucho sorprendió cuando este lunes el conductor anunció que la bailarina dejará de formar parte del ciclo, tal como venía haciéndolo una vez por semana desde enero pasado.

“Cinthia Fernández no va a formar más parte de LAM… por el momento [...] Fue por estudiosa. Es la primera que por estudiar se va, y no le dan los horarios", confió el periodista desde Bondi Live este lunes.

En tanto, en diálogo exclusivo con PrimiciasYa, Cinthia Fernández no sólo confirmó su salida del programa, sino que detalló los reales motivos que se suman a que efectivamente comenzó a estudiar Derecho en la Universidad Siglo 21.

"Tengo que estudiar y no puedo ir a LAM por el horario, así como también por mis hijas como sucedió el año pasado", confió de entrada y explicó: "Yo negocié el año pasado ir una vez por semana, a ellos este año eso no les servía, necesitaban dos veces por semana, y yo nunca pude 2 veces por semana".

Cinthia Fernández con sus hijas.jpg

Fue allí cuando reveló que participó en el programa durante el verano, porque es una época en que sus hijas están de vacaciones. "En época de clases ellas salen a las 5 y yo a las 6 debería salir para llegar a LAM lo que me permitiría solo verlas 1 hora por día, ya que al terminar a las 22 hs., llego a casa 23:30 hs. aproximadamente y ya las encontraría dormidas", detalló.

Y si hay algo que no puede ponerse en tela de juicio, es lo presente que es como mamá de sus tres hijas -Charis, Bella y Francesca-. Es así que Cinthia admitió que casi no compartir la vida diaria con sus hijas no es una "posibilidad ni una opción" para ella.

"A eso hay que sumarle las pruebas de las nenas, porque soy muy presente en sus estudios: estudio junto a ellas; y ahora agrego mis estudios de la facultad que son mucha carga horaria, más los horarios de cursada también me complican. Así que por esa razón no puedo seguir en LAM", argumentó sólidamente la pareja del popular abogado Roberto Castillo.

"No es compatible con mi familia y la edad de mis hijas, y eso no es nuevo", remarcó Cinthia y señaló: "No es un programa de día, que yo sí puedo participar mientras mis hijas están en el colegio. Así que nada por ese motivo no continúo".

Asimismo, sobre si en algo influyeron los picantes idas y vueltas con Yanina Latorre, Cinthia Fernández deslizó: "Respecto a mis compañeras no tengo nada que decir, fueron buenas compañeras casi todas". Al tiempo que concluyó: "Me voy a ir bien, quiero irme bien porque es un lugar que me dio trabajo muchos años. Y con Ángel estoy agradecida por la oportunidad siempre".