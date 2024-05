El contundente motivo por el que Guillermo Coppola no podrá acompañar a Leo Messi en la Copa América

Así lo informó Daniel Ambrosino este viernes en el informativo América Noticias, donde amén de contar la mala nueva compartió la palabra del mismísimo Coppola confirmando la triste noticia y los motivos del rechazo.

“Efectivamente inicié el trámite como cualquiera, y me han negado la posibilidad de obtener el visado correspondiente, sobre todo para la Copa América. Pero bueno, habrá que seguir intentándolo. Tienen el derecho a negarlo. Aducen el viejo tema del jarrón. ¿Acaso no saben que fui absuelto de culpa, cargo, buen nombre, honor?. El juez preso. Los policías presos, el secretario preso por delincuentes. Pero bueno, el perjudicado en este caso soy yo al no tener el visado”, explicó entonces Guillermo.

Y con un audible enojo, el exmanager concluyó: “Lástima por la Copa América, pero lo voy a seguir intentando. Seguramente en algún momento lo lograré porque entro en todo el mundo y ando por todo el mundo. Pero Estados Unidos se reserva ese derecho. Ahora, al no poder ir yo, van a venir a verme mis nietos americanos".

Marcela Tauro reveló una cita íntima fallida que Guillermo Coppola tuvo con una famosa

A fines de marzo pasado, Guillermo Coppola estuvo en boca de todos tras el estreno de la serie que retrata su vida. Como no podía ser de otra manera, la producción narra algunos de los amoríos del representante de jugadores.

Uno de los romances más resonantes fue el que tuvo con María Fernanda Callejón. En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), la periodista Marcela Tauro confirmó que la historia con la sensual morocha fue real, aunque advirtió que -durante años, se trató de "un secreto a voces”.

Por otro lado, la panelista de Intrusos contó que una figura muy famosa del medio quiso seducir a Guillermo Coppola, pero él se echó para atrás. "Es una mujer del más alto nivel. No es Susana. No terminó pasando nada porque algo le pasó a él. No sé, no digo más...", sostuvo.

"¿Arrugó? ¿Se achicó? ¿Se comió los mocos?", quiso saber el notero de Socios del espectáculo, Walter Leiva. "No llegó a pasar. Sí, se comió los mocos”, admitió Marcela Tauro.

Al finalizar, la integrante de Intrusos mencionó que las mujeres que estuvieron con Coppola "conocieron un mundo maravilloso". "Conocían un mundo maravilloso porque es un hombre muy generoso. Falta la segunda parte, la tercera y la cuarta de la serie", remató.