Yanina Latorre mandó al frente a dos conductores que fueron a su fiesta de cumpleaños sin regalo: "Lista negra"

Lo cierto es que desde su programa Sálvese Quien Pueda, América TV, Yanina sorprendió al revelar qué dos famosos conductores no le obsequiaron nada.

"Todo el mundo vino con regalo, tengo la lista... Igual les doy una semana de changuí a los que faltan llegar", lanzó picante Latorre en charla con sus panelistas.

"Tengo una memoria perfecta. Marcelo Tinelli, nada. Me mandó un audio que el martes a la mañana me llega su regalo, si no llega lo matamos", agregó filosa dando el primer nombre en cuestión.

Y luego nombró a su amigo y compañero de LAM: "Ángel (de Brito) nada, yo no sé si lo hizo para que haya este ida y vuelta y nos peleemos un rato. Es la primera vez en su vida que viene sin regalo".

"Chicos no es que pido regalos, uno cuando hace cumpleaños espera que le traigan regalos", dejó en claro Yanina Latorre en su programa. Y cerró filosa: "Vas a una lista negra, te mando al frente al aire".

Ángel de Brito aniquiló a Morena Rial tras un fuerte comentario: "Chorra..."

Ángel de Brito y Morena Rial protagonizaron un picante cruce en las redes, luego de que la hija de Jorge Rial le haga una dura acusación.

A través de su cuenta de Instagram, a la influencer le preguntaron "qué opinaba de Ángel por 'matarla' en su programa"' y ella contestó con todo: "¿Por qué Ángel no cuenta lo que hacía en los baños de Magazine? Antes de comenzar su programa, en esas épocas doradas".

Y de manera directa, el conductor de LAM, América Tv, no dudó en recoger el guante y arrojó de manera explosiva: "Me lavaba las manos después de tocarte bola de mierda, chorra, macumbera, mala hija y pésima madre. PD, que lo demuestren".