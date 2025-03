Se enojó Gran Hermano y hubo una durísima sanción para cinco jugadores: "No podrán..."

Y siguió: "En estos últimos días, distintos gritos irrumpieron la casa y lamentablemente advertí que no todos los jugadores respetaron la prohibición de hablar sobre estas cuestiones".

"Para que les quede totalmente claro, vuelvo a explicarles: no tienen permitido expresar ninguna opinión o palabra acerca de los gritos. Hagan de cuenta que no escucharon nada. No es una regla novedosa, no estoy diciendo algo que no conocían, pero se empecinan en desobedecerme. Desde este fin de semana esta orden fue quebrantada por más de una persona", remarcó el dueño de la casa.

"Presten atención porque voy a nombrar a cinco de ustedes. Cinco jugadores se encuentran en infracción. Esos jugadores son Chiara, Luz, Sandra, Bati y Furia. Todos ustedes recibirán una sanción. A partir de este momento, están nominados, es decir, forma parte de la placa de esta semana y no podrán ser salvados por el líder", comunicó.

Luz le confesó su mayor secreto a Tato tras la salida de Luciana de Gran Hermano 2024

Anoche se vivió una definición reñida en Gran Hermano 2024. Luciana Martínez se convirtió en la última eliminada del reality luego de un versus con Chiara Mancuso.

Fue una gala picante porque eran varios los nominados. Claudio 'Papucho' Di Lorenzo, Eugenia Ruiz, Gabriela Gianatassio, Luz Tito, Selva Pérez y Santiago 'Tato' Algorta también estuvieron en placa.

Después de la salida de Luciana, Luz le hizo una confesión a Tato, que estaba profundamente apenado por la salida de su amiga.

"¿Te muestro algo así nos reímos?", le dijo la morocha a su compañero y sacó de su valija tres atados de cigarrillos, que pensaba llevarse si se convertía en la eliminada del juego.

"Mirá si me los iba a poner a repartir a estos forros... son míos", argumentó Luz al explicar por qué pensaba llevárselos.