Diego Poggi advirtió un llamativo detalle de la eliminación de Luciana en Gran Hermano 2024

En el streaming de Telefe, Diego Poggi analizó la salida de Luciana Martínez de Gran Hermano 2024 y advirtió un detalle que le llamó poderosamente la atención.

El conductor se detuvo en la reacción de Luz Tito cuando Santiago del Moro anunció la decisión del publico.

"No tengo nada en contra de Luz, pero a mí me gusta analizar caras... yo veo una mueca. No te digo que quería que se vaya, pero yo siento que estaba más unida a Chiara que a Luciana en el último tiempo", señaló Poggi.

Luz le confesó su mayor secreto a Tato tras la salida de Luciana de Gran Hermano 2024

Anoche se vivió una definición reñida en Gran Hermano 2024. Luciana Martínez se convirtió en la última eliminada del reality luego de un versus con Chiara Mancuso.

Fue una gala picante porque eran varios los nominados. Claudio 'Papucho' Di Lorenzo, Eugenia Ruiz, Gabriela Gianatassio, Luz Tito, Selva Pérez y Santiago 'Tato' Algorta también estuvieron en placa.

Después de la salida de Luciana, Luz le hizo una confesión a Tato, que estaba profundamente apenado por la salida de su amiga.

"¿Te muestro algo así nos reímos?", le dijo la morocha a su compañero y sacó de su valija tres atados de cigarrillos, que pensaba llevarse si se convertía en la eliminada del juego.

"Mirá si me los iba a poner a repartir a estos forros... son míos", argumentó Luz al explicar por qué pensaba llevárselos.