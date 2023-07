Romina Uhrig se quebró tras anunciar que se separó de Walter Festa

Embed

"Cuando entré en la casa, nos separamos porque no veíamos muy bien", rememoró la ex diputada en el ciclo de Flor de la V. Romina Uhrig mencionó que, cuando salió del reality, decidió volver a apostar a la relación: "Alfa me dijo: 'te va a esperar afuera'. Y sí, me estaba esperando".

image.png

Muy movilizada por la situación, la ex GH indicó que, esta vez, fue ella quien tomó la determinación de distanciarse. "Esta vez fue decisión que tomé yo. No nos podemos poner de acuerdo en un montón de cosas", remarcó.

Embed

Al finalizar, Romina Uhrig resacó los buenos momentos que compartieron juntos. "Estuve 8 años con Walter, vivimos cosas hermosas, pero ya está", concluyó.

ROMINA UHRIG FOTO CON LUJOS.jpg

El fuerte descargo de Ángel de Brito luego de la nota a Romina Uhrig: "Le pedí que..."

Hace unos días, la ex Gran Hermano Romina Uhrig estuvo por primera vez en LAM (América TV). La ex diputada enfrentó la denuncia por enriquecimiento ilícito que pesa sobre ella y su pareja, el ex intendente de Moreno, Walter Festa.

La ex figura del reality de Telefe esgrimió que la causa "está armada". "Ya sabemos quién fue la persona (que hizo la causa) que se la pueden hacer a cualquiera de nosotros. Obviamente se la hicieron a él para ensuciarlo. No voy a decir quién fue", sostuvo.

En las redes sociales, la entrevista a Romina generó todo tipo de reacciones. Había una enorme expectativa por su reacción ante la denuncia. Algunos le creyeron, otros cuestionaron sus respuestas y hubo quienes apuntaron a Ángel de Brito.

El usuario @Dcevampiro señaló una crítica dirigida al conductor, quien le pidió a la invitada si podía bajar la voz para poder mantener el diálogo: "Mira si no le vas a poder decir a una boluda "bajame el tonito" si alza la voz, lo consideran violencia de género, con razón la movida feminista fracaso, por partidaria".

image.png

Ángel citó ese tuit y agregó: "No solo alzo la voz, sino los términos y las acusaciones. Le pedí que se calme (como a mi panel) porque quería explicaciones sobre el enriquecimiento ilícito investigado de una ex funcionaria pública que se expuso en Gran Hermano. Igual, todo bien. Romina quiere ser Angelita".

"Con la superficialidad de siempre evalúan parcialmente. Le pregunté (por ejemplo) por la violencia económica que su familia denunció, pero eso no lo destacan", siguió.

El conductor remarcó que la nota abordó temas en profundidad, lo que atrapó al público. "En ningún programa, le preguntaron por las causas judiciales, la violencia económica, la labor parlamentaria, la postura frente al aborto, trivializaron estos temas y otros. Por eso, esta nota interesó", concluyó.